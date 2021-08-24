落實「地方營造」 迎社區深度遊浪潮

甚易傳染的Delta變種病毒株在多國肆虐，香港要放寬入境限制，迎接全球旅客，恐怕遙遙無期。但即使世界各地恢復正常的出入境安排，疫情爆發前大量旅客闖入民生區，造成本港交通擠塞、環境衞生問題，引發居民反感，甚至多番示威、與旅客發生衝突，造成雙方矛盾，亦導致一些內地客不願再來，相信港人和旅遊業界，均不希望這些不愉快場面重現。若期望旅遊業能在通關後重新出發，如何恰當地回應社區持份者的訴求，是一大關鍵。

挖掘既有特色 建宜居宜遊社區

在社區發展旅遊，前提是要與各持份者充分溝通，兼顧各方利益和需求。其中一種方式是透過地方營造（placemaking），讓社區組織、居民與業界和政府，共同發展旅遊業，挖掘社區既有文化特色，重新包裝、組合後，將社區建設成「開放式的博物館」，以無可複製的社區文化和旅遊體驗吸引旅客，為業界和居民締造雙贏。

本港不乏地方營造的經驗，不少設計師、建築師、藝術家等也會深入各區，以各種實驗、活動及創作行為，建立社區關係。以深水埗為例，它向來予人「草根味濃的老舊社區」之印象，近年卻因為有藝術家於當區開設店舖，並舉辦一系列展覽、講座、工作坊，牽引愈來愈多藝文空間、工作室、咖啡店落戶深水埗，與區內原有的皮革、布匹、五金店糅合，產生意外的化學作用，演變成文青集中地，不但融合區內街坊，更帶動區外旅客到訪遊玩。

地方營造必須得到居民和社區支持，需要讓居民體會到旅遊業衍生的益處，就如深水埗般，一眾社區持份者合力為舊社區注入新鮮元素，同時保育和向外推廣原有的地道文化，令社區重拾生機。旅客光顧社區中的特色小店，有助促進社區經濟，創造專屬於社區居民的就業機會。

3大方向入手 發展特色旅遊

參考海外和本地經驗，香港要有效實踐地方營造，發展特色旅遊，可循以下3個方向入手。

方向一：以社區為開放式博物館

政府觀念上應視社區為「開放式的博物館」，將居民日常生活與在地文化歷史，看成「有生命的展品」；實踐上則應監管及評估深度遊的效益，並為業界長遠持續發展提供策略或財政上的建議及支援，第一步由分析「賞你遊香港」的經驗做起。

方向二：「旅遊n次方」結合其他活動

特色旅遊目的不限於觀光，也可與其他經濟活動結合，例如醫療、金融、靈修養生和歷奇，均可豐富遊客的體驗。本港應運用「旅遊n次方」的概念，將旅遊與醫療、金融等其他活動結合，發揮槓桿效果。本地近來有身兼健身教練的導遊，將體育元素加入家庭行山遊，吸引不少家庭參加。

方向三：「五維記憶」營造新鮮個人化旅遊經驗

現代旅客愈加注重其他感官體驗。感官體驗一般建基於三維空間，即立體的現實世界，四維則加上時間，而五維即利用個人記憶感受，影響對時間的感知，讓旅客投入在旅行當中，不覺時間流逝。利用「五維記憶」營銷策略，例如推出與宗教、靈性相關的深度遊產品，也是發展特色旅遊的重要方向。

上述的3個方向，可謂世界通用，而智經發現，本港要實踐地方營造，還需要多方配合。

關鍵一：將地方營造意識融入旅遊規劃

政府在發展旅遊業上擔任重要角色，惟不少接受智經訪問的業內人士均認為，政府未曾全面審視本港的旅遊資源，以致部分具商業價值的景點或活動未得以善用。另外，旅遊發展事務相關的前綫至決策級別官員，思維僵化，靈活性低，亦無意聽取和配合地區旅遊發展的新意念。

認真聆聽意見 務實制定計劃

香港要以特色旅遊創新出路，官員應認真聽取業界和地區人士的意見，將地方營造意識融入旅遊規劃，並以務實態度制定工作計劃，支持各區推動地方營造。

關鍵二：加強與地區團體及商戶協作

政府應明白，地區團體、商戶及居民對維持社區形象有莫大幫助，包括營造有活力的社區、維持市容治安等。制度支援必須全面、持續及起引領作用，才能使有潛力的景點或活動，轉化成特色旅遊的資產。

改善配套設施 提供適合環境

關鍵三：推進社區內多層次網絡發展

成功的地方營造例子，必有發展成熟的社區網絡為基礎，包括人際關係深厚、景點的吸引之處互補。不過，新店開業容易引來推高區內租金的怨言，政府可深入了解新舊租戶的共同利益與矛盾，維持兩者平衡，並藉此改善區內的公共配套設施，提供適合環境予社區網絡發展。

深水埗的變化足證只要地方營造策略執行得宜，旅遊發展和居民生活的改善可並行不悖。本港旅遊業未來要步向重生，需要社區組織和居民參與旅遊規劃、設計以至管理，多方協調，創造合乎遊客和居民期望的旅遊體驗，使旅客盡興而歸，社區的原有面貌亦受到尊重。

▲ 透過地方營造，讓社區組織、居民與業界和政府共同發展旅遊業，挖掘社區既有文化特色，以無可複製的社區文化和旅遊體驗吸引旅客，為業界和居民締造雙贏。（中新社資料圖片）