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一田清酒祭 日本酒匠人辦品酒工作坊

行政人員版 04:00 2021/08/24

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近年愈來愈多人飲清酒，公關姊妹同黛安講，一田由即日起至9月2日舉辦「清酒祭」，入面有多個日本酒造，搜羅逾300款涵蓋薰、爽、醇、熟4大系列嘅清酒，仲有「AI味覺判定遊戲」，客人只要簡單回答10條問題，只需2分鐘就可幫你揀啱清酒口味。店內指定區域仲會變身成「一田酒造」畀大家打卡，同時請來多位日本酒講師、調酒師及酒藏藏主等舉辦公作坊，傳授品嘗清酒嘅秘訣！

各位酒迷留意喇，今次「清酒祭」有幾款清酒喺全球限量㗎，包括限定1,000支、用全白米釀造法「諸白」方式釀造嘅「白雪超特撰伊丹諸白大吟釀」，甘香甜味與清爽酸味交織出嘅餘韻，聽到都想試下；仲有全球限量3,000支、口感醇厚嘅「玉乃光純米大吟釀備前雄町3年熟成」都唔可以錯過啊！

另外，一田仲會加推購物優惠，包括購買$1,000現金券即送$120優惠券。9月1日至10月10日，逢星期五至日及公眾假期，用銀聯卡喺全綫一田購買超市貨品，即日單一消費滿$500，或者喺沙田、大埔、荃灣門市購買百貨貨品，即日單一消費滿$1,000，都可以獲贈高達10%回贈。

本文轉載自《晴報

一田百貨早前舉行「一田清酒祭」開幕式，更邀請到日本駐香港總領事館成瀬良枝領事（右1）主持開幕。

場內AI味覺判定遊戲，只需回答10條問題，2分鐘就可幫你揀啱清酒口味。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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