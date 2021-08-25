「入口替代」策略 提振港體育產業？

在剛結束的東京奧運，香港打破歷史紀錄，奪1金2銀3銅，全城歡騰。運動員凱旋回歸之際，行政長官林鄭月娥聯同民政事務局局長徐英偉於日前明言，政府「會加大力度支持體育發展，希望未來有更多精英運動員在國際賽事中為港爭光」，並公布多項有利於香港體育持續發展的措施，包括加快開展香港體育學院新大樓及擴建工程、促進運動科學及運動醫學研究、添置器材等。

而在香港精英運動員返港出席勝利巡遊和歡迎儀式時，港協暨奧委會會長霍震霆亦進一步指出，港隊取得佳績，反映本港體育發展政策成功，希望體育熱潮繼續燃燒，實現體育運動產業化，並歡迎政府推出更多促進體育發展的政策。

值得注意的是，不論是政府還是奧委會，今次都明言要將香港體育進一步發展為商業上有可持續性的產業，政府更是一舉再投放多超過10億，可見發展志向之堅定。

內地全民健身 產業5年增長7成

同一時間，國務院亦已推出發展體育產業的《全民健身計劃》新政策，希望能提高全民參與體育活動的比例。計劃包括新建或改善超過2,000個運動公園、運動中心、公共體育場館，並希望體育產業在2025年時達到5兆元人民幣的規模，與2019數字相比，即要求全國體育產業在5年內增長70%，每年要有雙位數增幅，行業發展看來欣欣向榮。

今次奧運港隊奪得佳績後，香港人對劍擊之類運動的關注度有所提升，同時亦有不少人批評港人平時根本並不關心體育，到本港運動員獲獎才「忽然愛體育」，是沒有深度的「勝利球迷」，甚至說起精英運動員退役後的生計問題。筆者近年對一些高度商業化的小眾體育產業略有涉獵，今次特撰文探討一下世界體育產業的營運結構，以及本港將來可考慮的發展方略。

以一般個人來看，不同體育項目的精英運動員，都會以打入奧運作為終極目標，並以在奧運奪標作為職業生涯的最高峰；但以一個國家或地區體育產業的大格局而言，有運動員在奧運奪金，其實只是產業發展的開始。

奧運奪金 僅產業發展開始

在4年一度的現代奧運會中，大量不同項目「大堆頭」，再配以國家或地區的名義，吸引本身沒留意這些體育項目的人士入門學習觀賞的盛事結構，其實特別適合一些商業上規模較小的體育項目發光發熱。

即使是香港今屆顯露強勢的游泳、劍擊、乒乓球等這些港人平時甚少會購票入場觀看的體育運動，如非有奧運和國族元素，比較難有普及的受眾注意。

反過來說，如果一個項目本身已獲社會廣泛關注、商業上較成功的話，則早已自成體系，不會以奧運為行內的頂峰，亦很少人會在意它們在奧運中是否得到「應有」的關注。以足球和籃球為例，本身在歐美已有成熟的職業聯賽體系，不會在意奧運一日之長短。

筆者有觀看今屆奧運的足球總決賽，雖有巴西與西班牙對壘，但完全不「肉緊」，90分鐘1比1平手，到賽後加時巴西才再入一球，奪取一金。

原因很簡單，當一個體育項目在商業上發展成熟後，就不會再在意奧運的點點滴滴；反而言之，奧運就是讓商業規模較小的項目爭取市場注意之平台，運動員奪金只是整個行業進入高速成長階段的第一步。

在特首日前的新聞公報中，最後一段特意提及香港要「發展體育產業」，並即將要由民政事務局局長主持工作小組，開始探討相關的供求問題。

港體育需求盛 惟依賴外國入口

正如筆者過去曾撰文分析，本港體育產業在「需求側」其實一向有價有市，不過多年來「供應側」未能趕上。以足球為例，本港電視台每年購買英超轉播權的費用，每3年的港區播映權投標價以10億元計；2019年度本港足球博彩投注額，更是過千億元。問題只是以上的體育產業消費主要依賴外國入口，本地球會和職業運動員的發展潛力，則未有在市場上充分發揮。

筆者有所涉獵的馬球，過去在香港以至全中國也是採取了「入口替代工業化」（Import substitution industrialization）的發展策略。現代馬球在內地的發展初期，主要倚賴由外國引入職業球員組織球賽，但始終規模有限，停留在宣傳推廣階段；至大約5年前，馬球成功引起國人關注，筆者開始大量模組化訓練和

起用本港馬球員出賽，並自行籌辦入門級國際賽事。

隨後中國馬協發表5年計劃，發展方略亦正是以大規模培訓本地馬球員替代外援，終於在2019年正式成立中國國家馬球隊，出戰2020年亞洲盃，並馬上獲得良好成績。

「入口替代工業化」未必是發展新產業的最完美方式，但好處是可以讓一個在國際市場上已發展的行業快速在本地落戶，業界只須專心提升本地「供應側」的生產效率，以最短時間「超趕」行內最高水準者便可；特別是香港屬於發達經濟體，市民消費力強勁，只要肯花起錢，娛樂項目的選擇不會少，不必每每倚賴政府資助。政府若要在未來數年大力出手提振本港體育產業，可多循此方向思考發展策略。

▲ 香港代表隊於今屆東京奧運取得歷史佳績，政府明言要將香港體育進一步發展為商業上有可持續性的產業。（資料圖片）