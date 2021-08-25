港推動走塑 宜扶持綠色包裝商戶

疫下港人多了叫外賣，有環團估計快餐店一年派發逾5億件即棄膠餐具，要求港府盡快全面禁膠餐具。世界各地都努力走塑，當局除急起直追，更應扶持本港一些在綠色包裝技術取得進展的企業，並對採用環保替代品的商戶提供經濟誘因。

港府正就管制即棄膠餐具展開公眾諮詢之際，10個環團調查4大快餐連鎖店派發即棄膠餐具情況，推算每年派出逾5億件，當中膠蓋、食物容器以及膠杯佔了51.9%，卻未納入建議中2025年管制計劃的第一階段，至於第二階段則沒有落實時間表，促請政府在2025年全面禁即棄膠餐具，並推廣可重用餐具。

疫下叫外賣方便省時，但吃一餐卻製造很多塑膠垃圾，嚴重損害環境，因塑膠要幾百年才能分解，一旦流入海洋更會污染生態。

歐盟資助可降解 綠色包裝科研

事實上，全球都設法走塑（見表），歐盟上月正式落實禁用即棄塑膠餐具，並致力在2030年底前建立塑膠循環經濟，確保塑膠產品是可重用或循環再造。為有效推行禁令，歐盟多管齊下，過去幾年投入資金資助生物降解塑膠及其他綠色包裝科研，讓企業在禁令推行前找到可負擔的替代品。意大利更立法每公斤徵收0.45歐元（逾4港元）的塑膠稅，冀迫企業少用塑膠，可是爆疫令新稅要兩度押後至明年才能推行。

日本明年4月將實施限膠令，鼓勵零售商戶減用12種即棄膠餐具，改用生物降解物料餐具和飲管，違者最高可罰款50萬日圓（逾3.5萬港元）。地方政府和企業減少使用、重用和循環再造塑膠，都會獲得資助。Aeon超市將每日必需品的包裝改以可重用容器盛載，顧客交回容器，可退還按金。

世界各地為限塑令訂出時間表，港府現時才進行諮詢，起步雖遲，但一些企業已自發地採取實質行動走塑。例如金源米業已採用符合歐盟包裝條例標準的「環保米袋」，米袋於棄置後會自然分解，減少廢膠對環境禍害。

Foodpanda香港早前宣布，推出全植物纖維環保外賣包裝系列，協助逾1.2萬間本地餐廳夥伴以合理及可負擔的成本，甚至比市面上部分塑膠包裝更低的價錢，引入環保包裝，為推動可持續發展出力。

港企自發走塑 可予減稅津貼

事實上，本港有初創致力研發綠色包裝技術，並取得成果，如Distinctive Action研發的水溶性可降解包裝袋，以逾80℃熱水便能溶解。寰科創新透過重組植物纖維排列，成功研發出一款可防水耐熱的複合物容器，使用後可作廚餘處理，化廢為能。

這些新技術物料製成的容器，成本跟可降解塑膠相若，但比發泡膠貴一倍。既然港府要推限塑令，而本港不乏具潛力的綠色包裝技術，可認真考慮為使用這些技術的商戶提供稅務優惠，既鼓勵更多人採用，亦有助本地綠色科技發展，為加快落實走塑齊出力。

▲ 本地不乏具潛力的綠色包裝技術，惟成本較高，港府宜對採用環保替代品的商戶提供經濟誘因，加快落實走塑。（資料圖片）