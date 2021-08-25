制定發展藍圖 推動體育長遠發展

日前立法會通過了一項議員議案，促請特區政府制定未來10年的體育政策及發展藍圖，反映了不少市民的心聲。

中國香港代表團在2020年東京奧運會取得1金2銀3銅的歷史性佳績，令廣大市民感到鼓舞和自豪。這番成績除了體育界本身的努力，也與特區政府近年增撥資源推動體育發展分不開，例如「藝術及體育發展基金」（體育部分）用以資助合資格運動員備戰和參與大型國際運動會、全國運動會、其他世界和亞洲賽事，政府於2019年1月獲立法會財委會批准注資10億元，據當局回覆本人的一項書面質詢顯示，截至今年6月30日，基金（體育部分）的結餘為25.8億元，預計足以應付未來10年的撥款申請。

配合國際趨勢 訂長遠政策

不過，高結餘額是否反映投放得太慢呢？我相信，中國香港代表團在東京奧運收穫佳績，市民很自然期望有關方面再接再厲，配合國際體育事業的發展趨勢，制定長遠的體育政策及發展藍圖，投入更多資源，推動本港體育事業朝着普及化、精英化、盛事化和產業化發展。

經民聯近日與行政長官林鄭月娥會面，就新一份《施政報告》提交一系列重要建議，當中也包括促請當局全方位加強香港體育事業發展，主要體現在下列3個方面。

在推動體育運動普及化方面，政府應增撥資源，進一步完善本港的體育場地和設施，為運動員和廣大市民提供更多訓練、比賽和消閒場地，並在社區推廣熱愛體育運動的文化，加強香港市民，特別是青年人對體育運動的參與和熱忱，從而發掘和培養出更多優秀運動員。

推「體育專業」 吸引青年參與

在促進體育精英化方面，有關方面應積極配合大灣區內地城市爭取聯合申辦全國運動會、亞洲青年運動會等大型體育盛事，並增撥資源，鼓勵運動員參與不同級別的國內和國際賽事，藉此提高運動員水平；同時，應為青年運動員提供專業化支援，推動體育管理、體育科學，以及體育醫學和護理等範疇的專業化，以「體育專業」吸引青年參與本港體育事業發展。

此外，為了讓運動員無後顧之憂，全心全力投入體育事業，須為現役和退役運動員設立完善的升學進修，以及退役後轉型就業的制度。

要發展本港體育事業，當然不能單靠政府投放資源，而應積極通過一些政策誘因，推動體育產業化，包括以稅務寬免等財政措施，鼓勵商界投放資源，參與完善本港體育設施和基建，以及增加對運動員的培訓和資助金額，設立更多獎金和獎勵計劃鼓勵取得佳績的運動員，以及為本地運動員提供商業代言機會等。

要長期推動和落實上述3方面的政策措施，當局除了持續投放資源，也要配備適當的架構和人手，有議員建議研究成立「文化、體育及旅遊局」，更有效地統籌體育政策，本人認為亦值得社會各界認真思考。

▲ 香港代表團在東京奧運收穫佳績，市民很自然期望有關方面再接再厲，投入更多資源，推動本港體育事業朝着普及化、精英化、盛事化和產業化發展。圖為體育學院。（資料圖片）