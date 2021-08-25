之前提及的男子組綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》果然火起來了，被認為是內地今個夏天遲來的話題作，而且還有一點黑馬跑出的意味。

不是嗎？去年《乘風破浪的姐姐》超成功，但等到第二季已現疲態，再來一批大叔組團，真會有看頭嗎？加上剛開播就真的大翻車，其中一個偶像派霍尊捲入類似吳亦凡的桃色風化案，搞到之後要退出，節目聲勢也一度受打擊。

但播出之後，主要是哥哥們的表現及觀眾的舊情懷拯救了這檔節目，大家不曾想到，竟然會是道明寺、《古惑仔》、《衝上雲霄》和《不再猶疑》這些上十年二十年的老名字、老作品，激活了整個視頻圈和社交網。原來這時代，情懷才是最吸引的。言承旭有大S（《流星花園》的杉菜）錄音打氣。陳小春、謝天華、林曉峰合唱《友情歲月》全場high爆。於是，結論是這班台港男星才變成今次節目主角。

論知名度，國產李雲迪（對，他也來參加綜藝）又或者其他更有流量的男星，理應才是焦點，但今次確不知道是真意外？還是釜底抽薪計算精準？

這三十三位參賽哥哥們，平均年紀是三十七歲，台港男星貢獻了拉高平均值的大部分，因為都是上五十歲的中生，真的叫叔叔都可以。但回看各方反應，除了滿滿的回憶情感，普遍港星的拼搏和專業度，還是得到最多掌聲，也連帶掀起一個不小的港星回顧潮。有媒體把到內地發展的港女星逐個數，尤其是TVB的各視后，從胡杏兒、佘詩曼到蔡少芬，她們是如何面對就算已非女主角一號，但仍落力去演的意志。正如早前劉德華出道四十年，內地粉絲誇他多年近乎零差評，真可算當今內地各種演藝界歪風的對照人辦。