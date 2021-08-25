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慢性抱怨病

副刊版 2021/08/25

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世上有種人，一開口就是complain（抱怨），甚麼事都怨一餐，天氣、交通，當然還有身邊的同事、朋友或伴侶。這些人屬於Chronic Complainer（慢性抱怨者）類別，特徵如下：一、甫開口就是抱怨，從他們的嘴巴出來的，沒有一件美事；二、成身怨氣重，永遠覺得世界對佢唔住；三、一味只得把口，怨呀怨，但從無想過要做任何行動，去改變嘴裏所抱怨的人或事。

職場生涯中，總會遇到一兩個慢性抱怨者。這類慢性抱怨者有不同動機，有些是為complain而complain，有些以為這樣可以博到人同情或關心，有些則以為這樣可以與其他人建立一種bonding（同盟之情），能與這類人變成同盟的，只有一類——就是本質上都是同類的人，所謂物以類聚。

事實上，Chronic Complainer離不開成為loser（失敗者）的命運：

一、一個花了人生大部分的精力和時間去埋怨的人，能做得出甚麼成就來？成功的人只會向前望，根本不會把精力放在過去式的人或事，然後滿口怨言。二、再者，沒人會喜歡長期與慢性抱怨者相處（除非同類），故其人緣必差，一個人無人緣，難有真本事，亦難成大事。三、愈愛抱怨→愈做不出成績→愈失敗→就愈怨天尤人，於是這個loser mindset就一直無限loop。

遇上此類一身負能量的慢性抱怨病患者，無得傾，必定要實行「無限期兼無邊際社交距離」！

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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