那年仲夏，冷氣並不流行，玻璃窗恒常的打開，在蟬鳴的襯托下，同學柔揚的歌聲在微風中遠近飄揚。歌詞大致是「花兒謝了明年還是一樣的開……我的青春小鳥一樣不回來。」事過境遷，仍時常回味小學時歌詠團的青葱歲月，感嘆時光飛逝及更覺要珍惜當下。

青春遠去，身體在變，脊椎椎間盤亦隨年月出現退化質變。既然老化不可避免，何不樂觀面對，所謂知己知彼，才能趨吉避險，減少傷痛機會。

椎間盤並非單一構造，不要以其外表以為是橡膠一樣的組織，其實其內裏結構多重，並可分為外層的纖維環及內層的啫喱髓核。年輕時椎間盤血液供應充盈，水液豐富而富彈性，高度能足以支撑脊椎，靈活度高並容許脊骨作多方向運動。

但隨時間推演，椎間盤的內外分明結構變得僵硬及模糊化，內層髓核發生明顯的質變，由原本的彈性纖維轉化成纖維軟骨，使其具有鎖水功能的蛋白聚醣含量銳減，椎間盤因而變矮並失去彈性，充撑骨椎功能減退，並惟有依靠骨椎旁的肌肉。

而椎間盤與脊椎椎體連接面亦會硬骨化，妨礙營養的供應，及代謝廢物積聚，誘發椎間盤處炎症。此外，原本椎間盤的神經分布稀疏，但老化過程中神經突觸滲透纖維環，使椎間盤若然受傷，身體對其痛感更為敏感。

另一邊廂，年輕時的椎間盤四平八穩，承受壓力平均，但隨硬化及退化變形後，壓力會轉向集中在後方或後外方，這亦解釋了椎間盤突出位置主要在這兩個方向發生，而神經根更為首當其衝受影響，產生神經炎症及痛症。

當椎間盤老化不再具彈性時，相鄰關節及肌肉便承受更大壓力，若稍不注意，更易演生關節退化、脊體前移或肌肉勞損。所以既然退化並不可逆轉，何不將注意力轉移在運動訓練、強化肌肉及保持柔軟度，既減低受傷機會，亦大致保持脊椎活動功能。