8款虛擬挖礦App涉詐騙 Google Play強制下架 行政人員版 2021/08/25 分享： 近年虛擬貨幣日漸流行，不少黑客利用公眾對加密貨幣的興趣進行詐騙。Google Play商店近日強制下架8款虛擬挖礦的Android應用程式，原因在於這些App涉嫌以引導用戶訂閱、點擊垃圾廣告進行詐騙。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 小米15款手提電腦 支援Windows 11升級 今日 小米15款手提電腦 支援Windows 11升級 蘋果新程式 收集反饋改善Siri 2021/08/24 蘋果新程式 收集反饋改善Siri 阿富汗用戶 Clubhouse助隱藏資料 2021/08/24 阿富汗用戶 Clubhouse助隱藏資料 Tesla開發人型機械人 處理危險沒趣重複工作 2021/08/23 Tesla開發人型機械人 處理危險沒趣重複工作 Twitter擬更新私訊功能 同一帖文向多人分享 2021/08/23 Twitter擬更新私訊功能 同一帖文向多人分享 商業 罪行 黑客 科技行業 科技軟件 科技硬件 Android Google Play 比特幣 虛擬貨幣