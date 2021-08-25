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8款虛擬挖礦App涉詐騙 Google Play強制下架

行政人員版 2021/08/25

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近年虛擬貨幣日漸流行，不少黑客利用公眾對加密貨幣的興趣進行詐騙。Google Play商店近日強制下架8款虛擬挖礦的Android應用程式，原因在於這些App涉嫌以引導用戶訂閱、點擊垃圾廣告進行詐騙。

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欄名 : 科技新知

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