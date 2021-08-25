小米15款手提電腦 支援Windows 11升級 行政人員版 2021/08/25 分享： 微軟最新作業系統Windows 11，預計10月正式推出。小米昨公布，將有15款手提電腦支援升級Windows 11，並預計升級在今年底開始。 有關15款手提電腦分別是：小米筆記本Pro 14、小米筆記 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 8款虛擬挖礦App涉詐騙 Google Play強制下架 今日 8款虛擬挖礦App涉詐騙 Google Play強制下架 蘋果新程式 收集反饋改善Siri 2021/08/24 蘋果新程式 收集反饋改善Siri 阿富汗用戶 Clubhouse助隱藏資料 2021/08/24 阿富汗用戶 Clubhouse助隱藏資料 Tesla開發人型機械人 處理危險沒趣重複工作 2021/08/23 Tesla開發人型機械人 處理危險沒趣重複工作 Twitter擬更新私訊功能 同一帖文向多人分享 2021/08/23 Twitter擬更新私訊功能 同一帖文向多人分享 小米集團－W（01810） 小米 電腦設備 筆記簿型電腦 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 Microsoft Windows 處理器