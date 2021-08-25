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小米15款手提電腦 支援Windows 11升級

行政人員版 2021/08/25

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微軟最新作業系統Windows 11，預計10月正式推出。小米昨公布，將有15款手提電腦支援升級Windows 11，並預計升級在今年底開始。

有關15款手提電腦分別是：小米筆記本Pro 14、小米筆記

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欄名 : 科技新知

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