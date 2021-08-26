家長關懷傾聽 減輕幼童開學壓力

下周是新學年開始，但最新調查發現逾9成幼稚園高班（K3）家長對子女升小一感到壓力，而學童亦出現焦慮。疫情改變學習和社交生活模式，學校應對家長提供支援，而家長在教養孩子要以正面心態應對，以關懷和傾聽協助子女適應校園新生活。

逾9成K3家長 疫下教養感壓力

香港教育大學訪問了825名K3家長，約93%指疫下教養子女感到壓力，而壓力來源包括子女學習進度（85%）、子女行為問題（53%），以及對疫情焦慮（50.5%）。至於小朋友，逾半家長表示子女對升小一感到焦慮。

家長憂慮子女在小一銜接上出現困難，並非杞人憂天。疫情令中小學和幼稚園去年多次停課，學生改上網課。幼稚園生本身缺乏自理能力，難以安靜坐下來對着屏幕專心上課，不但學習進度慢，而且欠缺群體生活，不禁令家長擔心孩子升小一後，學業未必跟得上，又怕不敢與其他同學溝通，抗拒返學。

英國Education Endowment Foundation正對去年入學的4至5歲學童學業進行研究，初步結果顯示76%幼稚園都指學生在溝通及語言發展、個人情緒及識字方面，均比數年前的學生需要更多支援。

加拿大艾伯塔大學教育系教授George Georgiou亦發現，當地有60%小一生的閱讀成績低於平均水平，懷疑與疫下停止面授課堂，改上網課，而教師對上網課毫無準備有關。

本港有6成家長為子女報讀幼小銜接課程，希望透過小組形式讓孩子重拾群體生活，學懂自理能力。對財力寬裕的家長來說，問題不大，但對基層家長來說卻是另一回事。教大幼兒教育學系副系主任劉怡虹建議學校加強家長教育及家校合作，提升家長協助小一生的自理能力、學習能力、社交和情緒發展等，逐步適應小學生活。

家校合作 助小一生逐步適應

在學校教師或銜接班導師的帶領下，固然有助兒童適應小一群體生活，但疫下小孩的學習和情緒問題，家長不能完全假手於人，自己亦有一定責任。家長可從導師了解孩子上課時的紀律和行為是否出問題，在聆聽孩子箇中原委後，避免怪責，而是循循善誘陳述建立生活規律和秩序的重要性。家長亦應每天設定親子時段，與孩子遊玩和講故事，透過圖畫故事，教孩子認字識字，並藉代入故事情節，提升孩子的想像空間。當發現孩子有負面情緒，應以正面態度看待，必要時可向專家求助。

港府不能只靠學校與家長合作，不妨參考台灣的做法，向家長提出「陪伴孩子安度肺炎風暴PEACE五部曲」指引（見表），讓家長知道疫下親子之道，如何適應新常態生活，確保孩子身心健康發展。

▲ 家長在教養孩子時宜以正面心態應對，以關懷和傾聽協助子女適應校園新生活。（資料圖片）