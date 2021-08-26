國泰 推出里數加現金埋單 每消費港幣4元即賺取高達3里數 副刊版 2021/08/26 分享： 出外旅行仍然無期，相信大家手上的飛行里數，也得物無所用，國泰最新的餐飲電子消費模式可能幫到一眾旅人。國泰與OpenRice合作，可使用手機應用程式內搜尋夥伴餐廳、訂座至結賬，亦可靈活使用里數、現金或「 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 Mr. Men Little Miss誕生50周年 時代廣場展出珍貴手稿及畫作 2021/08/03 Mr. Men Little Miss誕生50周年 時代廣場展出珍貴手稿及畫作 誠品生活 X 山有文西呈獻「願山．蟲鳴」 山系風鈴祭巡迴展 2021/07/31 誠品生活 X 山有文西呈獻「願山．蟲鳴」 山系風鈴祭巡迴展 旅遊展明天開鑼 必遊台灣館贏取單車禮券大獎 2021/07/29 旅遊展明天開鑼 必遊台灣館贏取單車禮券大獎 更換球形屏幕 太空館全新升級天象廳重新開幕 2021/07/01 更換球形屏幕 太空館全新升級天象廳重新開幕 半島「重新邂逅」Staycation行程 嘉麟樓點心體驗班 2021/06/29 半島「重新邂逅」Staycation行程 嘉麟樓點心體驗班 國泰航空 亞洲萬里通 餐飲 openrice 飛行里數 信用卡