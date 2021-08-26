國泰 推出里數加現金埋單 每消費港幣4元即賺取高達3里數

出外旅行仍然無期，相信大家手上的飛行里數，也得物無所用，國泰最新的餐飲電子消費模式可能幫到一眾旅人。國泰與OpenRice合作，可使用手機應用程式內搜尋夥伴餐廳、訂座至結賬，亦可靈活使用里數、現金或「

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