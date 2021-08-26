開天殺價，落地還不了錢，醫生被殺個措手不及。

說的是香港政府，突然把從高危地區到港人士的酒店隔離時間，延長到二十一天。醫生原本計劃九月中出訪法國巴黎，今年有機會共同主持歐洲腫瘤大會（European Society for Medical Oncology），難得東方人得此良機也想親身參與，惟港府新政策出爐，醫生未能付出二十一天隔離的高昂代價，計劃只好告吹。

不會埋怨，這決定是支持香港防疫的重要一步，Delta變種病毒非同小可，一旦在城中廣泛流傳，後果不堪設想，嚴苛政策不打緊，最重要是公平、公正及不偏不頗。

超級巨星Nicole Kidman（妮歌潔曼）從澳洲到港，獲港府豁免檢疫，可以隨意在中環鬧市走動，理由是「……for the purpose of performing designated professional work which is conducive to maintaining the necessary operation and development of Hong Kong's economy」，主要是說為香港有效經濟發展，可豁免指定專業工作人員隔離指令；觀感儼如「我話事，你咪理。」

Conducive意即「有利於」，是主觀字眼，Nicole Kidman是美麗巨星，「有利於」香港也算合理；但要知道，還有不少商人和其他專業人士，於中港兩地往來，同時也很「有利於」香港，卻一樣遵從隔離令。

昨天跟朋友吃早餐，他已經歷過五次隔離，一次比一次痛苦，而他的重要工作也肯定「有利於」香港；另外還有無數為家人、為公司、為香港而坦然面對隔離的人士，為何他們的「有利於」香港必須隔離，而巨星就毋須受此苦楚。

公平的政府，才獲得市民信服。