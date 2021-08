開天殺價,落地還不了錢,醫生被殺個措手不及。

說的是香港政府,突然把從高危地區到港人士的酒店隔離時間,延長到二十一天。醫生原本計劃九月中出訪法國巴黎,今年有機會共同主持歐洲腫瘤大會(European Society for Medical Oncology),難得東方人得此良機也想親身參與,惟港府新政策出爐,醫生未能付出二十一天隔離的高昂代價,計劃只好告吹。

不會埋怨,這決定是支持香港防疫的重要一步,Delta變種病毒非同小可,一旦在城中廣泛流傳,後果不堪設想,嚴苛政策不打緊,最重要是公平、公正及不偏不頗。

超級巨星Nicole Kidman(妮歌潔曼)從澳洲到港,獲港府豁免檢疫,可以隨意在中環鬧市走動,理由是「……for the purpose of performing designated professional work which is conducive to maintaining the necessary operation and development of Hong Kong's economy」,主要是說為香港有效經濟發展,可豁免指定專業工作人員隔離指令;觀感儼如「我話事,你咪理。」

Conducive意即「有利於」,是主觀字眼,Nicole Kidman是美麗巨星,「有利於」香港也算合理;但要知道,還有不少商人和其他專業人士,於中港兩地往來,同時也很「有利於」香港,卻一樣遵從隔離令。

昨天跟朋友吃早餐,他已經歷過五次隔離,一次比一次痛苦,而他的重要工作也肯定「有利於」香港;另外還有無數為家人、為公司、為香港而坦然面對隔離的人士,為何他們的「有利於」香港必須隔離,而巨星就毋須受此苦楚。

公平的政府,才獲得市民信服。