我們的時間寶貴，與其花在慢性抱怨者身上，倒不如花多點精力在值得花的人身上，例如家人、愛人，又或提攜積極用功的後輩。若不幸遇上一身負能量的慢性抱怨病患者，如何保持無限期兼無邊際社交距離呢？

一、首先不要自己孭起改變或感化他們的使命，要detach yourself（與對方保持距離），要告訴自己，我的人生使命應大過湊一個麻煩人。要明白，有些人係唔到我們去改變或感化的，各人有各人要行的路，這些人之後的命運如何，我們沒必要和責任去承擔。

二、當對方開口抱怨這、抱怨那時，不要表現出同情或投入的情緒，否則你的行動是在鼓勵對方繼續；適當時，更要來一招change the subject（改變話題），堵截那股怨氣，亦同時靈巧地暗示自己對那個話題沒有興趣。

三、若對方仍繼續complain，就要來終極一招challenge the person to act（挑戰對方用行動作出改變），此處意指提供對方變換思維方式（從消極抱怨思維到積極行動思維）去面對抱怨情境。

挑戰不一定要用挑釁口脗，例如，當對方不停地呻老細白癡、同事低能、下屬無助力等，可以向對方來一句：「咦，聽你咁講，你份工衰到咁，做乜仲唔走呢？快啲行動！即走啦！聽日就打辭職信！」這番話的目的不是意指在改變對方，而是志在打發對方，慢性抱怨者都只沉醉於抱怨狀態，根本從無打算採取任何行動（夠膽或夠能力採取行動者，就不會只識怨剩把口），被你這樣一問或一拋，對方必定收口，兼且以後再不敢煩你。以行動壓力打發缺乏行動者，此招用來對付怨夫、怨婦，萬試萬靈。