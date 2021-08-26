TikTok推AR平台 讓用戶創作特效 行政人員版 2021/08/26 分享： 短片平台TikTok日前推出Effect House Studio（特效屋工作室）的AR（擴增實境）開發平台，讓用戶創作各種AR特效。 平台現時仍處於測試階段，日前正式接受用戶註冊。據悉，平台的專用介面 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iPad mini 6 料配備5色8.4吋屏幕 今日 iPad mini 6 料配備5色8.4吋屏幕 小米15款手提電腦 支援Windows 11升級 2021/08/25 小米15款手提電腦 支援Windows 11升級 8款虛擬挖礦App涉詐騙 Google Play強制下架 2021/08/25 8款虛擬挖礦App涉詐騙 Google Play強制下架 蘋果新程式 收集反饋改善Siri 2021/08/24 蘋果新程式 收集反饋改善Siri 阿富汗用戶 Clubhouse助隱藏資料 2021/08/24 阿富汗用戶 Clubhouse助隱藏資料 商業 科技軟件 科技硬件 AR IT技術 社交平台 Snapchat