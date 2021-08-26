  • 29°C
香港時間 : 2021826日 (四) 01:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

TikTok推AR平台 讓用戶創作特效

行政人員版 2021/08/26

分享：

短片平台TikTok日前推出Effect House Studio（特效屋工作室）的AR（擴增實境）開發平台，讓用戶創作各種AR特效。

平台現時仍處於測試階段，日前正式接受用戶註冊。據悉，平台的專用介面

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

iPad mini 6 料配備5色8.4吋屏幕
今日
iPad mini 6 料配備5色8.4吋屏幕
小米15款手提電腦 支援Windows 11升級
2021/08/25
小米15款手提電腦 支援Windows 11升級
8款虛擬挖礦App涉詐騙 Google Play強制下架
2021/08/25
8款虛擬挖礦App涉詐騙 Google Play強制下架
蘋果新程式 收集反饋改善Siri
2021/08/24
蘋果新程式 收集反饋改善Siri
阿富汗用戶 Clubhouse助隱藏資料
2021/08/24
阿富汗用戶 Clubhouse助隱藏資料
商業 科技軟件 科技硬件 AR IT技術 社交平台 Snapchat

上一篇文章

華為Mate 40 Pro超豪訂製版 18K火龍+陀飛輪售21.6萬

下一篇文章

iPad mini 6 料配備5色8.4吋屏幕
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？