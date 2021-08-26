iPad mini 6 料配備5色8.4吋屏幕 行政人員版 2021/08/26 分享： 有專門製作各種科技新品渲染圖的設計師Michael Ma，據目前掌握的iPad mini 6規格及外觀消息，製作了高清版本的iPad mini 6渲染圖。 iPad mini 6預計配備5色包括銀色、太 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 TikTok推AR平台 讓用戶創作特效 今日 TikTok推AR平台 讓用戶創作特效 小米15款手提電腦 支援Windows 11升級 2021/08/25 小米15款手提電腦 支援Windows 11升級 8款虛擬挖礦App涉詐騙 Google Play強制下架 2021/08/25 8款虛擬挖礦App涉詐騙 Google Play強制下架 蘋果新程式 收集反饋改善Siri 2021/08/24 蘋果新程式 收集反饋改善Siri 阿富汗用戶 Clubhouse助隱藏資料 2021/08/24 阿富汗用戶 Clubhouse助隱藏資料 商業 Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） iPad 設計 5G 科技行業 科技軟件 科技硬件