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at.home銅鑼灣1萬呎全新旗艦店 北歐風格傢俬家品獨家優惠

副刊版 2021/08/27

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香港人生活空間愈來愈細，但就算蝸居或納米樓，也總要為這個家搜羅合心水的傢俬或家品，才能營造出屬於自己的獨一無二溫暖感覺。主打優質輕巧傢俬及潮流家品的at.home，最近進駐銅鑼灣及將軍澳開設旗艦店，各

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