at.home銅鑼灣1萬呎全新旗艦店 北歐風格傢俬家品獨家優惠 副刊版 2021/08/27 分享： 香港人生活空間愈來愈細，但就算蝸居或納米樓，也總要為這個家搜羅合心水的傢俬或家品，才能營造出屬於自己的獨一無二溫暖感覺。主打優質輕巧傢俬及潮流家品的at.home，最近進駐銅鑼灣及將軍澳開設旗艦店，各 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Home 最新專欄文章 更多 專訪Donatella Versace VERSACE HOME不要用太嚴肅的態度去過活 2021/07/30 專訪Donatella Versace VERSACE HOME不要用太嚴肅的態度去過活 家居裏的快樂聖誕 2020/12/18 家居裏的快樂聖誕 Calligaris 現代意式家具 2019/07/05 Calligaris 現代意式家具 Tom Dixon 打造黃金屋 2019/02/01 Tom Dixon 打造黃金屋 Ron Arad 一顆玻璃心 2019/01/25 Ron Arad 一顆玻璃心 品牌 設計 將軍澳 家居 銅鑼灣 家品 時尚 丹麥 納米樓 北歐