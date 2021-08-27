聚焦雲南 “2021南亞東南亞國家商品展 暨投資貿易洽談會線上展”

“2021南亞東南亞國家商品展暨投資貿易洽談會線上展”（簡稱2021商洽會線上展）於8月25日在雲南省昆明市開幕。

雲南省駐香港商務代表處邀請逾20間香港企業線上參展，並於8月27日在南博會官網的直播專場，向國內外觀眾宣傳推介香港地區概況、投資環境、進出口及轉口政策等，並有幸邀請到香港特區政府投資推廣署、香港貿易發展局相關負責人參與推介。



2021商洽會在“南博會數字化平台”呈現，開設六大線上展館，涵蓋能源、食品、文旅等範疇；提供智慧撮合、直播帶貨、線上洽談、線上會議、電子簽約、智慧客服、特惠物流等全融合智慧服務。



本次展會以「新機遇、新發展」為主題，以擴大對外開放為目的，以《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）推進實施為契機，擬進一步發揮與南亞東南亞和環印度洋地區國家在商品、項目、投資等領域雙多邊合作的平台作用，加強國內各省市區間的交流與合作，助力構建新發展格局。



歡迎市民點擊進入網站觀看雲南省駐香港商務代表處直播，可以順便到南博會官網在線逛逛看看。



雲南省駐香港商務代表處是雲南省對外開放和外經貿服務的常設機構，自成立以來，在雲南省商務廳、雲南省人民政府港澳事務辦公室等上級主管單位，以及依托企業雲南中煙工業有限責任公司、雲南煙草國際有限公司的領導下，按照高質量發展要求，深入貫徹“協調、服務、窗口、維權”八字方針，切實履行工作職能，立足雲南發展實際，充分發揮香港優勢，積極服務和融入國家“一帶一路”、粵港澳大灣區建設，全力配合雲南省發展八大重點產業及全力打造世界一流的“三張牌”，與滇港相關政府部門、商協會、企業等建立了廣泛的聯繫，大力宣傳云南省對外開放成果形象，積極推動並服務滇港貿易投資合作發展。

活動：2021商洽會雲南省駐香港商務代表處線上展台

日期：2021年8月25日-29日

https://2d.csa-expo.com/view/shopmgr/shopdetail?applyCustId=YNOROinHK&applyId=2227

活動：雲南省駐香港商務代表處直播專場

日期：2021年8月27日

時間：早上10時開始

https://live-pc.csa-expo.com/page/forumLiveStreaming.html?actId=2035 （桌面版）

https://live-h5.csa-expo.com/m/summitLiveDetail.html?actId=2035 （手機版）

（資料由客戶提供）