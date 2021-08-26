第53屆傑出推銷員獎 無懼疫情持續突破界限

在疫情下，各行各業的銷售員面對環境的急劇轉變，並沒有因此退縮，反而快速地適應了新模式，順應社會趨勢。今年由香港管理專業協會市場推銷研究社舉辦的「傑出推銷員獎」已踏入第53屆，獎項多年來為出色的銷售員送上嘉許，來自各行業的大公司和中小企都會派出精英參加這項歷史悠久的賽事，印證全方位的員工培訓和增強公司的信譽。

銷售員的強項就是與客戶進行直接交流，但受疫情影響，他們難以與客戶面對面接觸，故多以電話或視像會議洽談。市場推銷研究社主席陳浩源（Rayson，圖左）表示，今年「傑出推銷員獎」的參賽者準備比往年充足。由於受到防疫規定的限制，參賽者不能近距離接觸評判，身在中國內地及澳門的參賽者更可透過視像形式表現自己。即使如此，參賽者仍悉心準備，保持高水平的發揮。

「我們每年都會聆聽參賽者、評判等的建議，為『傑出推銷員獎』作出微調，與時並進。」Rayson表示，即使獎項自半個世紀以來經過不斷微調改善，但一直強調賽事要公平公正，標準也從未降低，加上有不同的大中小企業參加，認受性極高。今屆的主題「行者無疆」，鼓勵銷售員即使面對不同的工作困難，也能不屈不撓繼續堅持，並勇於創新，突破界限，成為業界的榜樣。

獲獎令公司和員工更有動力

Rayson認為，「傑出推銷員獎」可同時讓銷售員和公司得益。在銷售員方面，參賽者本已是來自不同業界的精英，在比賽期間能與不同業界的同行接觸，可互相交流意見。在精英雲集的情況下，亦能脫疆而出，將是對其個人職涯的嘉許，也是對其銷售能力的認同，往後也能加強客戶的信心。

「對公司而言，員工代表能獲獎是一大樂事，證明公司有足夠的資源培訓員工，並栽培員工發展個人能力。同時，公司的信譽亦可增強，讓員工更忠誠地為公司投入工作。」最後，Rayson寄語，各位得獎者即使受疫情影響，也不要受任何外來因素影響，反而要更加努力和準備。就算面對困難，也需要迎難而上。無論得獎與否，往後都能在銷售界保持熱度，繼續做出好成績。

「疫」境同奮進 發放正能量

疫情持續為銷售界帶來前所未見的挑戰，卻無礙一眾獲獎精英以最佳表現角逐應屆「傑出推銷員獎」，從中脫穎而出，除了為個人及公司贏得榮譽之餘，也向社會各界展現出百折不撓的積極態度與正向思維，猶如業界在「疫」境中始終保持頑強鬥志與靈活應變，不斷求進。

素有銷售界「奧斯卡」之稱的「傑出推銷員獎」，其規模冠絕亞洲區內同類獎項，歷年來亦吸引大量來自不同行業的頂尖銷售人員參與，砥礪互進。從事物流行業逾15年的應屆「傑出推銷員獎」籌委會主席林潤通（Angus，圖右）直言，人生中難免會遇到很多挑戰，以銷售行業為例，從業員即使在銷售前做足準備，也可能會被客戶拒絕；而去年爆發的疫情更是突發事件，為同業帶來重大考驗。

適應新常態 捕捉新機遇

「很開心看到同業無論身處順逆境，都同樣保持正面心態，而心態往往會影響結果，遇到困難只有堅持不放棄，才可成為贏家。」Angus指出，受疫情影響，不少企業推行在家工作，公眾的購物習慣亦有很大的改變，導致電子商務及網購平台大受歡迎，銷售行業需要適應這種新常態，當中倍感欣喜的是不少公司皆投放了更多資源以發展網上銷售或外賣平台，並能靈活運用社交網絡作廣泛宣傳，成功拓展新機遇。

曾在第47屆「傑出推銷員獎」榮膺最佳表現大獎的Angus，亦喜獲擔任籌委會主席的機會。他指出，在疫情的挑戰下能與多位獲獎精英共事，同心協力地使賽事順利舉行，令他獲益良多，也對這個歷史悠久的銷售界盛事加深了解。「參賽同業無論獲獎與否，皆認同藉此獲得難能可貴的體驗，也可從其他行業的銷售精英身上取長補短，使個人以至公司團隊的表現亦有所提升，因而亦會鼓勵更多同儕參賽，冀能共同獲益。」

他又寄語，有志參與競逐獎項的同業，不要忘記賽事中最大的對手永遠是自己，應抱持挑戰自己的心態參賽，並透過比賽加強優勢及填補不足，勝負並非最關鍵，更重要是塑造更好的自己，進一步提升個人專業水平。

賀辭

欣逢香港管理專業協會市場推銷研究社第53屆傑出推銷員獎頒獎典禮，本人謹向各位表現出眾的得獎者衷心祝賀。 香港管理專業協會市場推銷研究社於1969年創立了一年一度的「傑出推銷員獎」，以表彰優秀推銷員的成就及其對所屬企業的貢獻，並推動市場銷售的專業水平不斷提升。50多年來，獎項亦見證着香港由一個細小的商港晉身為國際大都會，並年復一年地肯定着推銷員在香港的發展中肩負的重要角色。 現今商業環境十分複雜和極具挑戰性，科技的發展以及電子商貿的興起在一定程度上令某些以往需要與顧客直接接觸的銷售環節被自動化。而在冠狀病毒病疫情帶來的社交距離措施下，銷售員更要珍惜和把握跟顧客互動及交流的每分每秒，用貼心和人性化的服務建立競爭優勢，令雙方得以發展長遠的關係。 獲得這項殊榮的傑出推銷員，在各方面的卓越表現均已得到肯定。本人謹此祝願各位事業發展百尺竿頭，更進一步。

怡和管理有限公司副行政總裁及香港管理專業協會主席

彭耀佳博士 GBS JP

如何成為「傑出推銷員」？我深信每一位得獎者都展現自身專業的水平、堅定的信心及追求卓越的特質。在現今競爭激烈的市場，每一位優秀的銷售人員都須具備個人獨特的商業潛質及能力讓自己脫穎而出。銷售精英的成功與失敗除了取決於個人的銷售業績，更重要是透過自身銷售技巧及溝通魅力提升顧客滿意度。為了不讓市場淘汰，銷售人員需不斷鞭策自己，提升自我價值。而透過參與「傑出推銷員獎」，可加強業界精英之間的交流，互相學習及成長，從而更好裝備自己面對任何挑戰。 本人謹代表國際市場推銷研究社董事會及世界各地的成員，送上最誠摯的祝賀予香港的市場推銷研究社成功舉辦第五十三屆「傑出推銷員獎」頒獎典禮。這個獎項旨在表揚傑出推銷員及其公司於推廣銷售專業及提升業界優良水平的努力和貢獻。在此，我衷心祝賀每一位「傑出推銷員」及「傑出青年推銷員」的得獎者。 國際市場推銷研究社是由全球數以千計的成員建成，恬守道德的市場營銷標準，致力推廣持續進修，對全球經濟產生積極而正面的影響。我鼓勵各得獎者繼續秉持銷售人員需具備的素質，平衡商業利益的及道德的標準，並終身學習，發揮銷售界的專業水平。 最後，我感謝香港管理專業協會及市場推銷研究社致力協助發揚本社精神，超越地域尋找更佳機遇，共同推動專業銷售發展，讓銷售界的專業繼續發光發亮！

國際市場推銷研究社主席兼行政總裁

Willis Turner CAE CME CSE

隨着新型冠狀病毒疫苗接種計劃在全球啟動，我們於2021年下半年開始看到經濟漸露曙光。然而，距離全面復甦的路依然漫長，許多行業仍面臨不同方面的挑戰。推銷人員在企業和消費者之間擔當一個尤其重要的角色，需要持續維護現有客户並不斷發掘新的業務。 「傑出推銷員獎」（DSA）於1968年由香港管理專業協會屬下的市場推銷研究社設立，旨在表彰推銷人員的傑出專業精神。今年這個享有盛譽的獎項踏入53周年，我們為這些專業推銷人員，在當下這個充滿挑戰的環境所取得的成就和完成「不可能完成的任務」而感到驕傲。 本人藉此感謝獎項籌委會、評審團的所有成員，感謝他們的寶貴貢獻，讓這個「銷售界奧斯卡」每年都發光發亮。我謹代表香港管理專業協會，衷心感謝所有贊助機構、參與者，以及撥冗出席今年頒獎典禮的主禮嘉賓，怡和管理有限公司副行政總裁及香港管理專業協會主席彭耀佳博士。 最後，本人衷心祝賀所有獲獎者，你們所付出的努力獲得各界的認可。

香港管理專業協會總裁

李仕權博士

本人謹代表香港管理專業協會市場推銷研究社，衷心恭賀今屆所有得獎者取得卓越成績。我深信每位參賽者必定從比賽中獲益良多，終身受用。 「傑出推銷員獎」這個獎項自1968年首次舉辦至今，已經邁入第五十三屆，並成為業界一項年度盛事，更被譽為銷售界的「奧斯卡」。獎項一直以致力推動專業銷售發展作為宗旨，為業界培育更多表現優秀的銷售人員。 傑出的銷售員是各行各業寶貴的資產，視各種挑戰為機遇，從不斷突破自我，在變化不斷的環境中茁壯成長。同時，他們以誠待客，為公司與客戶之間建立良好及長遠的關係。這種矢志向上的精神，亦為香港發展作出良多的貢獻。 今屆比賽能夠順行進行，有賴各方的鼎力支持，本人謹代表市場推銷研究社向今屆30位尊敬的評判團成員致以最誠摯的謝意。我亦特別感謝第五十三屆「傑出推銷員獎」籌委會主席林潤通先生出色的領導及其能幹團隊的熱誠及貢獻。同時，我亦要衷心感謝獎項各贊助機構的慷慨支持，包括首席贊助機構康宏理財服務有限公司；尊貴贊助機構友邦保險（國際）有限公司；卓越贊助機構保誠保險有限公司；主要贊助機構安盛金融有限公司、富衛人壽保險（百慕達）有限公司、香港中華煤氣有限公司及香港永明金融；及照片拍攝贊助機構快圖美（遠東）有限公司。 本人藉此機會感謝怡和控股有限公司副行政總裁彭耀佳博士擔任頒獎典禮的主禮嘉賓，及祝賀第五十三屆「傑出推銷員獎」的得獎者。 最後，謹祝我們每一位都能實踐今年獎項的主題—行者無疆，繼續乘風破浪。

市場推銷研究社主席

陳浩源

本人深感榮幸能夠擔任第五十三屆「傑出推銷員獎」籌委會主席。多年來，「傑出推銷員獎」滙聚了各行各業的銷售高手，成功培育一代接一代的專業銷售人員，從而提升行業的專業銷售水平和服務質素。 今年獎項再創佳績，不少新行業及公司亦參與其中，實在令人鼓舞。參賽機構積極培訓員工參賽，而各優秀的參賽者亦不負所托，充分表現他們的銷售才能。他們的努力為整個行業打下根基，亦促使業界銷售專業水平穩步上揚。 2021年仍然是充滿挑戰的一年，雖然疫情漸趨穩定，各行各業亦加緊步伐為經濟復甦之路作準備，企業更需加強人才專業培訓，以面對各種迎面而來的變幻莫測。有見及此，獎項籌委會以「行者無疆」作為今年的主題，在面對種種挑戰時，不故步自封，勇於探索及追求未知，讓自己不斷突破，迎難而上。 在此，亦感謝30位專業的評判團在百忙中抽空參與評審，以他們最專業的角度為獎項選出最優秀的銷售精英。同時，我亦多謝獎項籌委會委員的付出及貢獻，讓比賽得以順利舉行。我衷心感謝所有參賽公司及得獎者，以及包括首席贊助機構康宏理財服務有限公司；尊貴贊助機構友邦保險（國際）有限公司；卓越贊助機構保誠保險有限公司；主要贊助機構安盛金融有限公司、富衛人壽保險（百慕達）有限公司、香港中華煤氣有限公司及香港永明金融；及照片拍攝贊助機構快圖美（遠東）有限公司。 我很高興能夠邀請到時昌迷你倉創辦人的時景恒先生擔任「表達技巧研討會」之演講嘉賓，以及怡和控股有限公司副行政總裁彭耀佳博士擔任頒獎典禮的主禮嘉賓，為獎項增添光彩。 最後，我在此為所有得獎者的出色表現致以熱烈祝賀，盼各位能抱持「行者無疆」的態度，為銷售界樹立楷模，祝願各位業界精英百尺竿頭，更進一步。

第五十三屆傑出推銷員獎籌委會主席

林潤通

（資料由客戶提供）