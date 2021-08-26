以誠待客 行者無疆 AIA 8名精英摘「傑出推銷員獎」

▲ AIA在今年的傑出推銷員獎（DSA）中成績亮麗，有8位精英財務策劃顧問獲得「傑出推銷員」殊榮。

有銷售界「奧斯卡」之稱的傑出推銷員獎（下稱「DSA」）賽果早前揭盅，已連續多年參與並為獲獎常客的友邦保險（國際）有限公司（下稱「AIA」）今年再下一城，8位精英財務策劃顧問勇奪殊榮，足見AIA以客戶為中心、為大眾帶來全方位和適切的保障及理財方案，協助客戶實踐「健康長久好生活」，無論環境順逆也能好好承傳，發揚光大。

今屆獲得「傑出推銷員獎」的AIA財務策劃顧問包括鄭詩敏、葉向禮、林倩雯、譚杰成及Marjorie Chu，而年紀輕輕的Sabnani Justin Manoj、張樂懿及謝榮晉則獲頒「傑出青年推銷員獎」。對於是次獲獎，眾人異口同聲表示興奮和喜悅，認為這是客戶、業界甚至是社會的一份肯定。他們又感激公司「不惜工本」地給予持續培訓，提升了他們的專業知識、銷售及服務技巧，讓他們在不同階段也能取得進步和突破。

致勝之道=時間+產品+細心

▲ 鄭詩敏

獲獎的財務策劃顧問固然全屬精英，訪問當日，鄭詩敏準備了一張寫得滿滿的手稿，並且印製了個人履歷，準備訪問也如此認真，對客戶的貼心周到更可見一斑。

她笑言，她的勤奮、審慎和細心的性格；市場觸覺和專業知識，以及一班已成好朋友的客戶，都是從前在銀行財富管理部門工作所修得的成果，惟工作時間欠彈性，故兩年前她決意轉職，冀為客戶帶來更優質的多元化保障及理財規劃體驗。

入行兩年以來，鄭詩敏業績亮麗且屢獲殊榮，但她坦言最大得着是能夠有充裕時間去照顧每位客戶，深入全面地了解其需要，再配上合適的保障及理財產品。「充足時間、優質產品和我細心審慎的性格是個PerfectMatch！能把我和客戶都引領到一個更高層次。」

以經歷彰顯保險重要性

▲ 葉向禮

每位DSA參賽者都需向評審進行簡報，葉向禮的簡報沒有扣人心弦的包裝，只有一個平白的入行故事︰「12年前，我媽媽和妻子在兩年間相繼因病離世，遺下我和當時只得1歲的女兒。情緒崩潰之餘，發覺在沒有任何保障的情況下，經濟方面亦大失方寸，人生直插谷底……」事後，朋友提議他加入財務策劃行列，一來時間上可配合他父兼母職；同時他可以把自身遭遇說明財務策劃對每個人的重要性，他思前想後最終決定入行，一晃眼便10年。

葉向禮坦言，加入財務策劃行業是人生中最重要及最正確的決定，尤其客戶每次聽完他的經歷後也有所啟發，決心為家人策劃適切的保障和理財方案。不過除了說故事外，他認為稱職的財務策劃顧問須熟悉產品、細心了解客戶所需，亦要不斷增值自己。近年，他就趁公餘時間進修與Life Coaching有關的課程，希望更能全方位地協助每一位客戶，達致身心豐盛的人生。

對客戶要「口軟心硬」

▲ 林倩雯

入行短短兩年已被選為「傑出推銷員」，想必林倩雯對財務策劃甚具心得。她謂這兩年遇過很多不同年齡、背景和需要的客戶，並與其建立互信關係，而關鍵在於要有胸襟去承載與自己不同的想法，也要有同理心去了解每個人的處境。此外，對客戶還要保持「口軟心硬」，平日風花雪月甚麼都可以，但一談到切身保障就要「企硬」，以專業的態度解釋游說，這樣才是對客戶最好。

不說不知，林倩雯當年在大學修讀營養系，很多人知道後都認為她未能學以致用，有點浪費了她的專業。但她卻認為以往學到的知識能與現時的工作相輔相成，也助她建立起獨特性。「客戶很喜歡跟我討論營養、保健等問題，中秋人人送月餅，我就可以利用專業知識結合客戶身體狀況，為他們挑選獨特而健康的禮物！」

「打爛沙盆璺到底」促成長

▲ 譚杰成

分別在英國攻讀金融及在香港攻讀資產管理，並擁有銀行工作經驗的譚杰成，晉身財務策劃行業應甚具優勢，但就是因為出國多年人脈生疏，回流澳門開展財務策劃工作後，一直在拓展客源上遇到困難，曾試過3個月開單不成。難得他從沒想過放棄，反而扭盡六壬尋找機會，最後靠籌辦桌上遊戲、行山等不同類型的主題活動成功突圍，廣結人緣的同時，亦將事業起死回生。

談到最深刻的銷售經歷，譚杰成表示一位「老闆級」客戶打算投保，卻要他先過公司會計一關。「那會計頭腦精明，很多很細微的、一般客戶不會留意的條款細節，他卻『打爛沙盆璺到底』。」過程中不斷尋根究柢，結果卻促使他快速成長，建立自信，也明白到財務策劃的基本功，是要深入了解產品的一切，這樣才能給予客戶信任和最貼心合適的建議。

「疫」境令保險服務更昇華

▲ Marjorie Chu

Marjorie Chu的客戶多為老闆、上市公司主席等高淨值人士。「這類客戶對穩健投資產品興趣不大，其中一位客戶就常說投資回報不夠吸引。」但隨着客戶有了下一代，開始對保障和財富承傳有了新體會，而在Marjorie的細心分析和策劃下，最終選擇投保該類產品。「所以好的財務策劃顧問應持續留意客戶的每個微

小轉變及不同人生階段的需求，適時跟進，幫助客戶了解自己的需要。」

去年疫情持續，Marjorie坦言「簽單」的確比以前困難，但好處是自己和客戶也多了時間，有機會一同做好更長遠的保障規劃和財富管理。「現在多了時間跟客戶溝通和學習新知識，而客戶亦有更多時間思考未來的方向。相輔相成下，整個財務策劃服務昇華到另一層次，變得更細緻更全面。」

自強不息 逆風而行

▲ Sabnani Justin Manoj

獲頒「傑出青年推銷員獎」的Sabnani Justin Manoj，於英國一級榮譽碩士畢業之後，就加入 AIA 成為一名財務策劃顧問。事實上，Justin 讀書之時，已對金融投資有濃厚興趣，亦喜歡與人溝通，因此決志加入財務策劃行業，既可以滿足個人興趣，也可以幫到客人。事業發展初期，全球爆發新冠疫情，對 Justin來說，既是挑戰，也是機遇。客戶遇上種種經濟狀況，固然給Justin帶來困難，但也增強了他解決問題的能力和信心。

金融服務是一個依賴信任的行業，無法面對面交流令建立新的客戶關係變得非常困難。疫情下，Justin善用各種方法與客戶維持緊密聯繫，又會定期分享合適的市場分析給客戶。目前，Justin的客人，不單止有從事投資銀行的金融人，亦有商人、專業人士。最令Justin覺得有成功感的是，客戶在聽完他的專業分析後，對他的保障及財務策劃建議感到滿意，並切實施行。

越過黑暗 超越平凡

▲ 張樂懿

張樂懿坦言能代表公司出賽並獲得「傑出青年推銷員獎」意義非凡。自20歲入行開始，她一直以此為目標。「能在疫情肆虐的年頭獲獎，相信是客戶和市場對我的認可，真正的強者在身處逆境時仍能兌現順境時許下的承諾。我所有的成就都將轉化成更大的動力，並回饋最好的服務給我的客戶，這個獎是屬於我也是屬於他們的榮耀。」

對於今屆DSA的主題「行者無疆」，張樂懿笑言這是她入行後的工作寫照。「我大學時雙修社會學及犯罪學，與金融、財富管理無關，所以當年入行一切也是由零學起，需要比其他人付出更多的時間和精力。我相信市場上，困難和機會永遠是並存的，沒有絕對好的時代，只有不斷追求突破的思想。」似乎年紀輕輕的她就已知道，行者何以無疆？靠的就是持續不斷的證明、挑戰、然後突破。

變身傑出推銷員

▲ 謝榮晉

今屆最年輕的AIA代表，是23歲的謝榮晉。從小到大也喜歡幫助別人，當認定財務策劃是一門有意義的工作時，便會不顧一切把它做好。雖然入行不足一年，但提到優秀財務策劃顧問的條件，他倒說得頭頭是道。「首先是要有正面心態，知道被拒絕是平常事，其次是要時常聆聽及了解客戶的需要，加以分析。最後且最重要的，是要待人以誠。」

是次獲獎，他將榮耀歸於公司及團隊。「公司和團隊給予的培訓很多元化及完善，既有大型的課堂及研討會，也有團隊之間的小型分享會，而團隊經理亦會就不同的個案及工作上遇到的問題作個別指導，相信這是我能在短時間內取得成績的關鍵。」最後，他希望藉此感謝比賽期間為他進行特訓的導師，以及每天陪他訓練綵排的經理和同事。

優化晉升架構 培育財策雙綫發展

▲ 馮偉昌認為，AIA旗下財務策劃顧問在疫情下仍能緊守崗位，持續為客戶帶來最適切的保障和理財方案，這種踏實而努力不懈的精神，正正就體現出今屆DSA的主題「行者無疆」。

對於今屆共有8位財務策劃顧問獲獎，友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示感到高興而且自豪。他指出，代表AIA出賽的財務策劃顧問大部分均出自友邦精英學院（AIA Premier Academy，AIAPA），並為業界公認最崇高的國際榮譽-百萬圓桌會（MDRT）會員甚至更高榮譽的會員，足證學院的「最優秀代理」（Premier Agency）策略得宜，發展理想，並不斷邁向更優秀的水平。

過去一年疫情持續，馮偉昌感激財務策劃顧問在風浪中仍緊守崗位，處處以客戶為中心，務求提供最合適的保障和理財方案，協助客戶實踐「健康長久好生活」。他認為這種踏實而努力不懈的精神，正正就體現出今屆主題「行者無疆」。

疫情期間，AIA為了支援旗下財務策劃顧問，先後作出了不同的變革。首先是積極開發網上平台，令財務策劃顧問在不需與客戶會面的情況下，亦可協助客戶在網上投保。另公司又力推「友聯繫」及「友保易」等電子平台，既讓客戶主動獲取所需資訊，亦可透過平台收集數據，助財務策劃顧問更了解客戶所需，並作出適時跟進。馮偉昌期望，AIA日後繼續透過數碼平台為客戶提供更優質的服務，鞏固公司在業內的領先地位。

新入職員工 即可自組團隊

值得一提的是，AIA過去一年在晉升架構上亦作出了重大突破。馮偉昌說︰「這是行內一個非常嶄新的嘗試，目前來說應該只此一家。」公司早前推出名為「人人升職」的計劃，有別於以往同事先要取得個人業績及一定工作經驗才可自組團隊，計劃讓新晉財務策劃顧問在入職後即可發展自己的團隊，兼顧個人業務及帶領團隊雙綫發展。

「我們認為，盡早讓財務策劃顧問建立基礎團隊，幾個夥伴拍住上，大家在互相扶持下一起成長，成功機會將大大提升。」馮偉昌期待隨着計劃開展，公司甚至整個保險業界將會進入一個百花齊放，百家爭鳴的年代。

「AIA」、「友邦」、「公司」或「友邦香港」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）。

「友邦保險」、「本公司」或「本集團」是指友邦保險控股有限公司及其附屬公司。

（資料由客戶提供）