富通五傑專業至誠以客為尊 勇奪「銷售界奧斯卡」殊榮

保險業的初衷是為客戶在不同人生階段帶來周全的保障，因此保險從業員必須具備專業至誠、以客為尊的態度，配合專業知識和出色的銷售技巧，才能贏得客戶信任，進而拓展個人及團隊的事業。富通保險一直秉承以誠待客的服務態度，今年再次派出精英參加有「銷售界奧斯卡」之稱的「傑出推銷員獎」並榮獲5個獎項，不但體現參賽精英的出色表現和個人努力，亦反映公司的專業培訓廣受業界認同。

富通保險今年派出5位代表參加被譽為「銷售界奧斯卡」之稱的「傑出推銷員獎」並全部獲勝，得獎者分別是（上圖左起）高級分行經理鄧敏兒、營業經理張霆震、財富策劃總監陸震豪、分行經理林展鏗，以及財富策劃總監曾寶兒。他們均認同透過比賽，自己的銷售技巧有明顯改善，致勝之道有賴公司派出導師不辭勞苦的指點和密集式訓練，令他們能夠準備充足，從容地面對評判，並摘下殊榮。

比賽提升銷售技巧 加強團隊士氣

鄧敏兒是5人之中從事保險業的資歷最深，她得知公司鼓勵同事參賽時，毫不猶豫報名參加，挑戰自己，對於自己今次成功獲獎感到自豪和興奮。她表示，從報名參加，通過公司的內部甄選，再到正式比賽，接近5個月的時間都要不斷鑽研和鍛練演說技巧，加深對公司產品的熟悉程度。準備比賽期間，她要同時兼顧日常忙碌的工作和訓練。為更有效加強訓練成效，她會將訓練所學的技巧運用於真實待客過程，透過客戶的反應來檢討和改善不足之處。

她很享受比賽過程，也非常鼓勵同業參加這個比賽。她認為，這不但能提升銷售技巧和自信， 更重要的是能與團隊成員增進友誼，加強團隊士氣。

▲ 鄧敏兒認為比賽不但能提升銷售技巧和自信，更重要的是能與團隊成員增進友誼，加強團隊士氣。

千錘百鍊見真功 努力付出獲回報

張霆震大學畢業後便加入富通保險，至今已有6年，他入行至今，一直希望在事業及個人發展上尋求突破，以往曾聽過一些得獎前輩分享感受，得知這個比賽滙集精英，便下定決心透過「銷售界奧斯卡」比賽來挑戰自己。準備期間，他除了接受公司的兩名導師的密集訓練和指導，也會找來同事模擬練習，甚至在家中的鏡前練習，觀察自己的表情和手勢，不斷檢討和改善訓練效果。故此，他寄語欲參加比賽的保險從業員必須不停練習，只要多練習便會有回報。

▲ 張霆震表示致勝關鍵在於千錘百鍊的練習，不斷檢討和進步才會有回報。

得獎全憑導師不辭勞苦 協助訓練

陸震豪從事保險業只有約1年半，是保險業的新人，他得知這個比賽雲集銷售界的精英，希望透過參賽來提升自己的實力。他非常感謝兩位導師的循循善誘，從身體語言、咬字等細節，詳細講解比賽過程中每個細節的重要性，並在每次訓練中給予寶貴的意見。他笑言這段日子期間，他就像海綿般吸收了導師所有的提點，令他能夠在比賽中力臻完美。

▲ 陸震豪新加入保險業，希望透過比賽提升自己的實力。

與同事互相鞭策 獲獎秘訣靠策略

林展鏗於2018年大學畢業後便加盟富通保險，他與張霆震同樣早已聽聞這次比賽是「銷售界奧斯卡」，所以決心參加比賽來挑戰自己。他得知自己得獎後非常開心，認為自己沒有白費半年以來的艱苦訓練，他感謝公司導師在這段期間的悉心培訓，也慶幸過程中有一班同事陪他一起奮鬥，令他找到一班志同道合的朋友，互相鞭策對方進步。

除了獲獎，對林展鏗而言，感受最深莫過於家人去年染上新冠肺炎，要與客戶保持社交距離，對事業有一定的影響。經歷此事後，他深深體會到保險所帶來的保障對客戶是非常重要的，在閒時也不忘分享自己的故事，提醒身邊人要保障自己。最後，他表示獲獎秘訣在於對產品的專業掌握，最理想是選擇自己熟悉的產品來參賽，有效展現專業知識並不斷改善自己的技巧。

▲ 林展鏗最高興是能在比賽過程中與志同道合的朋友一起奮鬥，一同進步。

公司培訓全面可靠 有助增加獲獎機會

曾寶兒為5 人之中年紀最輕，但並不缺乏豐富的實戰經驗。在過去一兩年，疫情導致保險從業員面對面與客戶傾談的機會大幅減少，反而鼓勵了她利用社交媒體與客戶溝通和拓展業務。她表示，參加比賽的最終目的是為了改善保險銷售技巧，同時達至個人成長，提升自己的應變能力和演說技巧。她稱讚公司所提供的培訓非常全面和可靠，從思維、比賽框架到說話精準程度均有涉獵，令她獲益良多，她更會邀請朋友和客戶擔當模擬評判，檢討訓練成效。她提醒，如有同行想參加往後的比賽，必先要達至指定的個人業績門檻，然後選擇一項自己熟悉的保險產品作參賽內容，這不但有助增加獲獎機會，亦對自身業務有所裨益。

▲ 曾寶兒認為比賽有助改善保險銷售技巧，同時達至個人成長，提升自己的應變能力和演說技巧。

結合綫上綫下 全面培訓人才

富通金融人才發展中心於2019年成立，致力為富通保險建立一個卓越金融人才發展平台。隨着數碼轉型的步伐加快，以及保險的需求愈來愈廣泛，培訓方式亦與時俱進。富通保險署理首席營業總監兼首席人才發展總監蘇芷君表示，公司繼去年推出「富通企業家發展計劃LEAP & Beyond」吸納專才加入財務策劃行業後，今年6月亦已正式開設「富通企業家發展中心」，進一步完善公司人才招聘、培訓、發展及支援等各項配套布局。

蘇芷君稱，香港人口持續老化，同時中產階層擴大，退休和醫療產品的需求不斷增加。即使疫情封關而導致外地客戶的生意減少，但公司靈活部署並聚焦拓展本地業務，生意獲得可觀的增長。「富通保險今年首季業績亮麗，本地業務年度化保費等值（APE）較去年同期錄得強勁增長高達60%，整體年度化保費等值按年增長14%，表現優於行業平均水平。」她續說︰「有見及此，為配合未來業務發展及集團生態圈，富通保險投放大量資源培訓及發展人才，拓展代理人團隊，目標增聘1,000人。我們亦透過招募流動應用程式『易招募』，協助營業經理24小時全天候招募，以建立一個資訊詳盡的人才庫為目標，從報名活動、準備應考以至考試，全方位監察招募進度和成績，吸引高效率吸納精英才俊加入富通保險。」

▲ 蘇芷君對於今年繼續有同事獲得傑出推銷員獎感到鼓舞，強調代表富通保險參與比賽的保險從業員表現優秀。

在人才培訓方面，蘇芷君提及富通保險結合了綫上和綫下的混合模式來培訓人才。「除了傳統的面對面講座、參觀及交流團外，更有主題Zoom培訓、富通雲課堂、已上載100個單元的智富通應用程式、由哈佛商業學院提供的綫上企業家培訓課程、以及由重量級嘉賓講員分享的成功經驗，讓學員隨時隨地、無界限地增進專業知識及技能。」她補充︰「公司在代理人培訓方面更率先引入Moodie人工智能技術，以大數據分析學習者的行為，並提供個人化的分析和

建議，提升培訓成效。」

蘇芷君對於今年繼續有同事獲得傑出推銷員獎感到鼓舞，強調代表富通保險參與比賽的都是表現優秀的保險從業員。她深信同事透過參加比賽，與不同行業的銷售人員交流，有助啟發思考，刺激學習意欲，遇強愈強，成為更加優秀的銷售專業人員。

（第53屆傑出推銷員獎特刊）