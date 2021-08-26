富衛保險參賽精英全數獲獎 專業培訓展現強勁實力

保險科技近年備受重視，也大大提升投保的方便程度，對FWD富衛保險（下稱富衛）一貫敢於創新求變的，更是優勢所在。同時，富衛深明保險業「以人為本」的基礎，理財顧問的專業知識與人性化，對客戶始終是無可取代的一環，故同樣重視全面的人才培訓。今年該公司派出5人參與競逐「傑出推銷員獎」並全數獲獎，見證培訓成果收穫豐碩。

富衛的獲獎精英包括榮膺「傑出推銷員獎」（DSA）分行經理黃詠雪（Rachael，左一）及劉海恩（Koobee，右一）、財富管理總監何智誠（Simon，左二）、營業經理趙思越（Jessie，右二），以及贏得專為25歲以下同業而設的「傑出青年推銷員獎」（OYSA）的分行經理張啟誠（Phi，右三）。他們均認為公司的持續培訓是致勝關鍵，特別在賽前更邀得星級導師助陣，傳授有助提升參賽表現的表達技巧、銷售水平及臨場應變，以至改善發聲等細節亦能兼顧，從而得以在這個銷售界「奧斯卡」中脫穎而出。

抗壓力強 不斷求進

▲ 趙思越

曾在美國讀書及工作的Jessie，5年前因家庭原因回港，投身充滿發展機遇的保險行業，在富衛的平台迎來一個又一個事業突破。「要成為出色的保險人才，務必兼具強大的自我驅動力、抗壓力與競爭力，方能從容應對如疫情般前所未見的挑戰，以至在靈活自主的工作模式中，建立有系統的管理方式，驅動自己不斷與時並進，掌握行業所需的新知識及專業認證。」

Jessie直言，現已視這個行業為終身職業，更感恩在公司的栽培及支持下，除已連續三年成為百萬圓桌超級會員（COT）外，亦成功建立了個人團隊，化身領袖角色。而最感高興是有機會登上「傑出推銷員獎」的舞台，如同在富衛工作多年並曾參加競賽的母親一樣，親身感受這項跨行業比賽的魅力所在，與不同行業的銷售精英同場比拼，從對方身上學習其優勝之處，藉此取長補短，最終透過獲獎得到認可，令她對日後的工作及團隊發展更具信心。

真誠待客 建立互信

▲ 何智誠

入行15年的Simon形容，理財顧問的角色有如醫生，最重要是做到對症下藥，每當客戶在財務規劃或尋求保障等各方面遇有難題，必須先掌握他們的獨特情況及實際需要，繼而提供合適的方案，才可贏得客戶的信任，彼此建立長遠的互信關係。有了互信關係，客戶才會樂意推介他給有需要投保或開展理財規劃的親友，使他的客戶網絡能不斷拓展。

「印象最深是入行初期，公司指派我跟進一些離職同事留下的『孤兒單』，面對保單無人跟進已心生不滿的客戶，甚或已向公司提出投訴，我透過多次會面了解他們所需的保障及原有保單的不足，並提供度身訂造的改善建議，結果不但獲得接納，現時我們更已成為好朋友，令我深切體會到理財顧問只要付出真誠和努力，客戶必然感受得到。」Simon深信，台上數分鐘，台下數年功，無論是工作或比賽，同樣須認真應對，做足充分準備，方可創出佳績。

突破界限 無懼「疫」境

▲ 劉海恩

7年前大學畢業即加入富衛的Koobee憶述，求學時期一直擔任義工，為自閉症小朋友補習，投身職場後亦想繼續服務社會，故在同樣喜愛的銀行界及保險行業之中，選擇了可靈活安排工作時間的後者，誤打誤撞下尋獲最適合自己的事業發展方向。「從事保險理財工作，既要具備真誠、細心及專業這三大特質，也必須抱持助人信念，確保可事事從客戶的角度出發，同時深入了解他們的背景及真實需要，才可為不同客戶帶來盡應所需的理財建議，以幫助客戶達至各項人生目標。」

疫情令不同行業大受衝擊，保險業亦難以獨善其身。Koobee指出，如同今屆賽事以「行者無疆」為主題，富衛亦突破時地界限，一方面應用數碼科技及網上平台，讓理財顧問與客戶保持溝通及聯繫；另一方面則因時制宜地推出涵蓋隔離檢疫以至感染新冠病毒的免費保障，配合為新客戶提供注射疫苗前的免費體檢，全力支持客戶應對疫情，展現互助精神。

助人為樂 提升專業

▲ 黃詠雪

因應母親任職保險行業，Rachael從小見證保險助人，有客戶遺孀獲得理賠後向母親致謝的畫面更是歷歷在目，驅使身為欖球運動員兼大學主修地理的她，並沒有像家人期望般為人師表，而是受富衛「敢至係人生」的理念吸引，化身理財顧問。透過加入這支重視創新與力求進步的團隊一起打拼，在創一番事業之餘，也能讓更多人明白到保障及理財規劃的重要性。

Rachael直言，最初祖母對她投身保險業不大支持，直至目睹她於2018年首獲傑出財務策劃師金獎，今年再在跨行業獎項中獲獎，逐漸認同她的努力，現已成為她的客戶，更介紹親友向她投保，令她感動不已。「入職4年至今，我一直毋忘助人初衷，更積極考取各種專業資格，如證監會牌照（證券及期貨從業員資格考試）、AFP®財務策劃師及CFP®認可財務策劃師資格認證等，持續提升專業水平，冀協助更多客戶，特別是年輕一代，及早加強個人及家庭保障、做好理財規劃，以至進行多類型投資及資產配置，實現夢想。」

重視保障 與風險競賽

▲ 張啟誠

加入富衛約3年的Phil，現時已管理一支7人團隊，在他心目中，理財顧問肩負與風險賽跑的使命，務必用盡個人力量，推動保險融入更多人的生活，讓更多家庭即使遇到突如其來的意外，也有充分保障，而不會陷入困境。這份信念源於他的父親因患病也未能購置保險，促使他決心成為理財顧問，以自身經驗提醒眾多客戶，風險無處不在，應盡早作好準備，增強保險意識，為個人及家庭作出全面保障。

「面對疫情，克服挑戰與否，還是取決於有沒有勇氣跳出原有的框架，秉持不斷學習、創新及探索的精神，以科技突破與客戶見面的阻礙，甚或轉危為機，藉更多人比以前重視健康及財富增長，把握箇中機遇，助有需要的客戶獲得更全面的保障及財務策劃，邁向豐盛人生。」他補充說，正因如此，他於今年贏得項的同時，亦突破過往的自己，短短三個月已達到百萬圓桌會員（MDRT）的資格，並力爭晉身COT的行列。

多元培訓 成就專業團隊

正所謂︰「知己知彼，百戰百勝」，富衛一貫重視人才培訓，因而特設富衛商學院，以多元課程助旗下理財顧問掌握最新行業知識及市場資訊，也鼓勵他們透過競逐「傑出推銷員獎」，與來自不同行業的銷售精英砥礪互進，持續提升專業水平，更重要是可將所得經驗與團隊共享，推動彼此不斷精益求精。

業界不少獎項或成就指標，皆與理財顧問的業績掛鉤，富衛香港及澳門首席營銷總監王君傑（Jeff）指出，這些榮譽對同事過往付出的努力作出嘉許，固然有一定激勵作用；同時，坊間卻鮮有如同「傑出推銷員獎」的跨行業比賽，讓理財顧問可在專業評審面前，全方位展現自己的表達能力、銷售技巧、溝通水平，以及臨場應變等多元技能，加上滙聚各行業的優秀人才，若能在這個良性競爭平台中獲獎，絕對是對理財顧問們的莫大肯定，使他們在面對客戶時更添自信。

▲ 王君傑喜見富衛理財顧問團隊在銷售界「奧斯卡」脫穎而出，足證歷年培訓成果豐碩。

表現優異 信譽卓著

「藉參與這項比賽，其一可考驗個人的溝通能力外，其二能獲得難能可貴的實踐經驗，一舉兩得。」Jeff補充，在參賽過程中，他們的卓越表現更能反映富衛兼具良好的培訓策略與優秀團隊，從而有助公司在目標客戶群以至業界之中均能確立信譽，並贏得推崇。提到應屆賽事以「行者無疆」為主題，Jeff 直言，這與富衛一直銳意為大眾「創造保險新體驗」的理念相當合，也是現今投身保險理財行業的成功關鍵。「置身數碼新世代，投保及購置理財產品已沒有任何時地限制，擔任理財顧問，亦不應為個人的專業發展設下框架，而是須致力探索不同領域，務求為各具目標的客戶帶來適切、所需的保險與理財服務，助他們做好不同階段的人生規劃。」

抗「疫」有成 業績理想

他同時稱，新冠肺炎疫情令很多行業的銷售形式有所改變，由以往習慣面對面，至現時普遍建構網上銷售平台，以應對留家抗疫的消費新趨勢。敢於創新的富衛很早已引用數碼科技，推出一系列創新的應用程式及電子服務，為客戶帶來更完善的保險新體驗，故在疫情期間亦能早着先機，不但將培訓項目移師至網上進行，讓理財顧問可持續增值，而銷售部門的業績在「疫」境中更有相當顯著的提升。

對於5位代表公司參賽的精英全部獲獎，Jeff尤感欣喜，並相信他們的致勝關鍵，除建基於富衛的培訓團隊及星級導師悉心指導外，也源於同事自身對比賽高度重視，樂於善用公餘時間積極備戰。由構思令評判眼前一亮的新點子與道具、以至撰寫並反覆修正介紹公司產品的稿件等，同樣認真專注，使培訓同事更有動力愈做愈好，彼此合作創出佳績。

「更令人鼓舞的是5位同事在參賽期間，個人業績同樣達到MDRT的要求，足證他們不但未有因參賽而影響工作，反而能將賽前培訓所得及工作經驗融會貫通，並互相補足，使兩方面亦能兼具卓越表現。」Jeff期望，藉獲獎同事的成功經驗分享，未來可鼓勵更多優秀的理財顧問參與競逐「傑出推銷員獎」，締造良性循環，令團隊能共同進步，續創高峰。

（第53屆傑出推銷員獎特刊）