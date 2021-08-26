中信國際電訊CPC年輕新血輩出 連續18年獲獎

歷年在「傑出推銷員獎」取得彪炳戰績的中信國際電訊（信息技術）有限公司，今年派出的代表——（上圖左起）客戶經理馬佩宜（Kristen）、高海蔚（Melody）及許志豪（Allen），他們憑藉專業的銷售技巧及應變能力，分別奪得「傑出推銷員獎」（DSA）及「傑出青年推銷員獎」（OYSA）。

這次參賽的3人，均為已加入公司約2至3年的年輕銷售精英，當中資歷較深的DSA得主Allen，從小對高科技產品最感興趣，因此在大學畢業後致力投身資訊及通訊科技業（ICT）方面發展，加入中信國際電訊CPC至今3年，現隸屬零售及專業服務的銷售團隊，主要負責與現有客戶維持良好關係，並為公司尋找新客源。

實習生計劃 快速掌握工作重點

OYSA得主Melody及Kristen，二人是透過同一屆管理實習生計劃入行，首年主要接受入職培訓及到不同部門實習，其後正式擔任客戶經理。對於能在短時間內取得銷售佳績，兩人均表示管理實習生計劃的幫助很大。

「我在大學時期主修市場推廣，曾到電訊公司實習，發現ICT服務，特別是網絡安全服務對企業長遠發展尤其重要，故畢業後希望加入資訊及通訊科技業發展。」Kristen現隸屬製造業的銷售團隊並表示，實習生計劃可讓新入職實習生在短時間內了解行業和產品專業知識，亦能夠和有經驗的銷售同事一同外出見客，汲取實戰經驗，讓她更快掌握工作重點。

Melody於大學時期在商學院修讀資訊管理，有編寫程式的經驗，而她性格上較喜歡與不同類型的人溝通，於是選擇了銷售崗位，現時隸屬物流業的銷售團隊，幫助不同的物流企業解決ICT方面的問題及促進企業營運。她續指，正積極尋找新客源及協助固有傳統企業客戶進行數碼轉型。

凡事須持專業態度 積極幫助客戶

▲ Allen認為擔任銷售人員應有的專業態度，最重要因素之一是與客戶建立良好的互信關係。

Allen認為擔任銷售人員應有的專業態度，最重要因素之一就是與客戶建立良好的互信關係。他分享一次難忘的經驗︰「有一個美國客戶，由於美國與香港有時差，我曾經連續兩星期，每天凌晨3時起床與客戶視像開會，然後早上又再繼續上班，我認為是這份誠意成功打動客戶並與他們建立了良好的關係，最終我亦拿下這單生意。」

▲ Melody積極尋找新客源及協助固有傳統企業客戶進行數碼轉型。

Melody正式擔任客戶經理後，成功促成第一單大生意，令她印象難忘︰「由於在傾談生意期間，該客戶公司發生股權變動，當中牽涉到法律問題令事情變得非常複雜，我在數個月內要跟客戶中港兩地的公司不斷溝通，期間心情試過大起大落，當最後收到確認電郵通知已成功簽約後，才終於舒一口氣。」

▲ Kristen決心未來5年學習多方面的行業知識，結合個人銷售能力，能獨當一面。

Kristen認為，很多時游說企業客戶選用服務，需要用上數個月甚至以年計的時間︰「有時就算方案適合該客戶，但因客戶正在選用其他ICT公司的服務，所以我們需要先『播種』，好像我負責的製造業客戶，業內文化上，他們通常需要比較長的時間來評估新服務，所以需要花長時間去解說，慢慢讓他們接受，日後他們轉合約時，自然會想起我們的服務。」

與客戶建立友誼 未來冀成為團隊領導

Allen表示銷售工作最大的滿足感，是能夠與客戶成為朋友︰「我的客戶在平常日子會找我聊天吃飯，分享他們的日常生活，能夠與客戶建立像朋友般的關係，多了解他們的需要，在幫助他們解決業務難題時效果會更好。」

剛入行的Melody及Kristen亦與其客戶成為朋友，例如在不同節日裏，Melody都會花點心思，送上特別的禮物給客戶，從中建立良好的客戶關係。

在行業逐步站穩陣腳後，談到未來目標，3人均表示希望朝着銷售團隊領袖的目標進發。加入ICT行業6年的Allen期望，到入行第10年時能成為Team Leader；Melody亦期望5年後能領導一個團隊，培育新人並帶領大家朝同一方向發展；至於Kristen則決心未來5年學習多方面的行業知識，結合個人銷售能力，能獨當一面。

參賽準備充足 感謝培訓團隊

身為3人參賽隊伍中的「師兄」，Allen表示DSA是銷售業界的「奧斯卡」，而獲獎是他們的事業里程碑。「大家都很重視這次比賽，我們每星期也會抽時間進行特訓，而部分之前參加過的前輩同事也提供了協助，他們是我們這次獲獎的最大助力。」

對於今屆主題「行者無疆」，Kristen認為，凡事要先主動踏出第一步，不要因自己害怕和自我幻想出來的障礙而嚇退自己，「你如果不主動把方案說出來，不會知道客戶覺得合適與否。」

為了應付今次比賽，Melody特別注重「有效銷售技巧」環節的準備工夫︰「該環節考驗臨場應變能力，除了特訓外，我每天下班後亦會找朋友練習，務求令自己腦袋保持靈活。到正式比賽時，我的題目是要推銷叉燒給特技人，應對策略就是發揮創意，形容叉燒有特異功能，食完可輕鬆完成高難度動作，慶幸最終過關。」

Kristen則感恩得到參賽機會，透過特訓可知道自己尚有甚麼不足並加以改進，而得獎是對自己工作上的肯定。「比賽讓我將在特訓中所學到的技巧，應用在往後的工作上，同時獲得獎項嘉許是對我個人能力的認可，亦可增強客戶對我的信心。」

（第53屆傑出推銷員獎特刊）