中環街市 活化重生 變身商場70間食肆小店進駐 副刊版 2021/08/27 分享： 歷史建築活化在香港從來是爭議性話題，一個充滿舊日回憶的空間，經過復修後往往變得面目全非，如何能在建築保育及創新活化取得平衡，無疑是一大難題。有近百年歷史的中環街市，首階段復修完成開幕，且看看是否能保留 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 日本藝術家花井祐介中環個人展覽 立體雕塑小屋裝置免費打卡 2021/08/21 日本藝術家花井祐介中環個人展覽 立體雕塑小屋裝置免費打卡 西貢最新WM酒店勁似泰國resort 親子Staycation主題房精選 2021/08/21 西貢最新WM酒店勁似泰國resort 親子Staycation主題房精選 淺水灣The Pulse周末好時光市集 二手時裝家品任你揀 2021/08/20 淺水灣The Pulse周末好時光市集 二手時裝家品任你揀 大美督直立板初體驗 資深教練示範基本功 2021/08/20 大美督直立板初體驗 資深教練示範基本功 The ONE皇室堡Sanrio Characters超萌競技場 Hello Kitty布甸狗變身萌爆運動員 2021/08/17 The ONE皇室堡Sanrio Characters超萌競技場 Hello Kitty布甸狗變身萌爆運動員 中環街市 中環 歷史文化 商場 銀行