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中環街市 活化重生 變身商場70間食肆小店進駐

副刊版 2021/08/27

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歷史建築活化在香港從來是爭議性話題，一個充滿舊日回憶的空間，經過復修後往往變得面目全非，如何能在建築保育及創新活化取得平衡，無疑是一大難題。有近百年歷史的中環街市，首階段復修完成開幕，且看看是否能保留

...

欄名 : 本地遊

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