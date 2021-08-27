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談「笑」

副刊版 2021/08/27

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微笑、大笑、傻笑、苦笑、哭笑、奸笑、淫笑、癡笑……

到底甚麼是笑？生理上，「笑」是橫隔膜節拍性收縮，令呼出空氣經喉嚨發出聲音，同時第七條頭頸神經（7th Cranial Nerves）令嘴角肌肉上揚，作出人類獨有「笑容」。有趣的是，不論文化背景，從亞瑪遜森林原始部族，到紐約市石屎森林貴氣一族，他們的笑是一式一樣的。亦有研究顯示，幾星期大的嬰兒已能隨反應作出笑聲笑容，這與生俱來的笑，會一直相伴到老，即是說，「笑」是人類跨年紀、跨文化的共同語言。

「笑」聽來簡單，箇中生理過程卻很複雜，大腦邊緣系統（Limbic System）專控情緒，腦前額（Prefrontal Cortex）接收到「發笑信息」時，會產生安多酚（Endorphin），因而激發Limbic System的連串反應。既然過程中涉及Endorphin，故此，類同化學物質也可引致發笑，牙醫手術用的Nitrous Oxide（笑氣）或大麻，便是最佳例子。

「笑」既是情緒表現反應，同時也可以影響情緒，兩者相輔相成，故此，曾有不少有關歡笑治療（Laughter Therapy）的研究，有日本團隊以癌症病人作研究，一半接受歡笑治療，包括兩星期一次Laughter Yoga及日式棟篤笑，發現治療可改善患者生活質素（註）。

與生俱來的本能，既可改善情緒，又可維持身心健康，更毋須付出分毫。

多笑一些，便是對自己好一些。

註：Morishima et al Plos One 14(6)：e0219065, 2019

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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