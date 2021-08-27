友人任職公營機構，近日部門收到匿名者用機構的公眾電話熱綫，投訴一名職員的言論，但奇就奇在，這名神秘人所描述那職員的言行，只出現在機構內部的同事閒談，友人笑爆嘴講：「當時只有我、被投訴同事和A小姐，別無他人，大家拼湊投訴人之時間地點人物，咪知道梗係A小姐嘅所作所為啦！打自己機構熱綫，以為匿名就無人知，結果全部門都知，只有佢自己唔知已經通晒天。」我笑道：「稍有水平者，根本毋須亦不屑作此等陰濕行徑。」

好篤背脊、打小報告、告密㧻魁者，猶如機構的惡性腫瘤，其存在會不斷將人性陰暗面擴張。好此癰者，把大部分心力消耗在盯緊別人之一舉一動，人生最大之成就只不過是成功告密㧻魁或攻訐，可以想像，一個機構，若布滿此類小人行為，必造成互相猜疑、忌諱、中傷，結果，正路之氣被污煙瘴氣代替，剩下的只有互相廝殺、日防夜防、不是你死就是我亡，正是養癰成患，敢問此地還能有多少進步的能量和能力？

實事求是的精明領導，會知道告密之風在組織內的破壞力和殺傷力，要杜絕歪風，三項原則必須恪守：一、不明來源、未具名的檢舉信、沒具體證據、無法證實的資訊，不理。二、跟公務無關、屬員工私人領域範疇、小道傳聞，不理。三、純屬告密者個人假設，以別人之行為（behaviour）斷定其意圖（intention）的臆測，不理。

做細的，往往看阿頭做事，當他們意識到上頭不好此套，自然不會把篤背脊、打小報告、告密㧻魁的行為看成千載難逢之上位、搏讚或生存之道；反之，若一個組織已屆告密成風地步，那我們大概知道，領軍嗰個係咩料。