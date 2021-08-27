Bombshell聯乘國金軒推出 3D立體瑰麗中秋節禮盒 副刊版 2021/08/27 分享： 人氣創意藝術糕餅店Bombshell一向以3D立體元素及匠心技藝著名，由即日至9月20日與米芝蓮推介食府國金軒聯乘推出限量版花好月圓（Lotus Luna Bomb）節慶禮盒，以可愛玉兔與優雅蓮花為設 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 GDT松露奶黃月餅 親手現刨松露滋味矜貴 今日 GDT松露奶黃月餅 親手現刨松露滋味矜貴 LucAle夏季限定海鮮及黑松露菜式 2021/08/23 LucAle夏季限定海鮮及黑松露菜式 Cucina推出野生菇菌菜帶來叢林滋味 2021/08/23 Cucina推出野生菇菌菜帶來叢林滋味 《鱷魚君最後的100天》 活在當下 珍惜平凡日子 2021/08/23 《鱷魚君最後的100天》 活在當下 珍惜平凡日子 Haagen-Dazs X Beans Cafe首度推出咖啡雪糕系列餐單 2021/08/21 Haagen-Dazs X Beans Cafe首度推出咖啡雪糕系列餐單 設計 意大利 蛋 飲品 朱古力 米芝蓮 K11 MUSEA 節慶 黑松露 3D