Bombshell聯乘國金軒推出 3D立體瑰麗中秋節禮盒

人氣創意藝術糕餅店Bombshell一向以3D立體元素及匠心技藝著名，由即日至9月20日與米芝蓮推介食府國金軒聯乘推出限量版花好月圓（Lotus Luna Bomb）節慶禮盒，以可愛玉兔與優雅蓮花為設

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