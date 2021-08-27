GDT松露奶黃月餅 親手現刨松露滋味矜貴 副刊版 2021/08/27 分享： 位於K11 MUSEA的Golden Diamond Truffle（GDT）為城中罕有以松露為主題的茶飲店，將松露從餐碟移師杯中，配搭出多款飲品和小食，將茶飲昇華至矜貴精品體驗。今年中秋GDT再創新 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 Bombshell聯乘國金軒推出 3D立體瑰麗中秋節禮盒 今日 Bombshell聯乘國金軒推出 3D立體瑰麗中秋節禮盒 LucAle夏季限定海鮮及黑松露菜式 2021/08/23 LucAle夏季限定海鮮及黑松露菜式 Cucina推出野生菇菌菜帶來叢林滋味 2021/08/23 Cucina推出野生菇菌菜帶來叢林滋味 《鱷魚君最後的100天》 活在當下 珍惜平凡日子 2021/08/23 《鱷魚君最後的100天》 活在當下 珍惜平凡日子 Haagen-Dazs X Beans Cafe首度推出咖啡雪糕系列餐單 2021/08/21 Haagen-Dazs X Beans Cafe首度推出咖啡雪糕系列餐單 設計 意大利 蛋 飲品 朱古力 米芝蓮 K11 MUSEA 節慶 黑松露 3D