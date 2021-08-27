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GDT松露奶黃月餅 親手現刨松露滋味矜貴

副刊版 2021/08/27

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位於K11 MUSEA的Golden Diamond Truffle（GDT）為城中罕有以松露為主題的茶飲店，將松露從餐碟移師杯中，配搭出多款飲品和小食，將茶飲昇華至矜貴精品體驗。今年中秋GDT再創新

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欄名 : 新鮮熱辣

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