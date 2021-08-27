「零工」疫後新常態？ 宜早研對策

疫下「零工經濟」（gig economy）大行其道，有零工工作者指工作缺乏福利保障，要求立法規管。惟零工被列作自僱人士，不受勞工法例保障，港府宜加強執法，不容平台走法律罅，並着手研究零工是否會成為疫後經濟模式，早作應對部署。

工聯會向外賣平台員工發出問卷，43%表示每周工作6至7天，20%工作4至5天；40%每天工作逾6小時，相當於全職工作時數。13%人曾在送餐時意外受傷，只有2人曾向平台申請索償，更有51%人不知道平台有為外賣員提供意外保險。工聯會建議政府立法規管外賣平台，並設發牌制度，為員工提供基本權利。

彈性工作 惟代價沒勞工福利

近年職場興起零工模式，如臨時職位、自由工作、短期合約，網約車司機、外賣員，及網購速遞員等，工作者無固定工資，按完成的任務支薪，與平台公司並無正式僱傭關係，在工作選擇、地點和工時上享有彈性，還能同時打多份工，不少零工工作者自詡在工作與生活間取得平衡，更勝朝九晚六的傳統工作，惟代價是無法享用任何勞工福利。

疫前零工工作者追求自由和彈性工時，但去年爆疫重創全球經濟，各地封城，企業裁員，唯獨網購和外賣業蓬勃，不少失業人士騎牛搵馬，暫時轉做外賣和速遞員，甚至由兼職變做全職。美國《福布斯》雜誌指，去年全球有11億人打零工，單是美國便增加200萬人，而零工經濟更錄得33%增幅。

疫前多國就應否監管零工經濟而煩惱（見表），如美國一些州份透過處理受僱身份分類，將一些被錯誤分類為外判工的零工人士提供福利；英國Uber司機打官司控訴平台剝削，結果勝訴而得到員工福利保障。法國、荷蘭和內地透過行政命令改善零工工作者待遇；而西班牙更立法為外賣員提供保障。

外賣平台 工聯會促立法規管

本港工聯會要求立法規管外賣平台，但此舉可能對安守本份的傳統僱員不公平，因外賣員入行時已知道是自僱人士，福利不多，而不少更是騎牛搵馬。全港前年自僱人士佔整體就業人口6.4%，是否應為他們的權益立法，可能會有爭議。

不過，港府不能對問題坐視不理，應加派人手巡視外賣平台的員工實際工時，若發現外賣員每周工時逾18小時，應勸喻平台要根據勞工法例將他們當作合約性受僱員工，給予應有的基本福利。若員工在疫後不願長時間工作，屆時可再改為自僱人士。

港府雖沒有零工工作者的專屬數據，但也應開始定期收集數據，看看本地零工經濟是否像內地或外國般在疫後成為無法逆轉趨勢，並着手研究對策，以應對疫後的新常態，以免成為社會問題。

▲ 零工被列作自僱人士，不受勞工法例保障，港府宜加強執法規管。（陳靜儀攝）