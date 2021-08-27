塔利班頻吹和風 承諾能兌現嗎？

塔利班重新在阿富汗執政後，頻吹和風，塔利班發言人穆賈希德在上周三（18日）的記者會上表示，會建立一個包容性政府，但隨後卻發生了開槍鎮壓事件。有論者認為，塔利班堅持原教旨主義，吹和風只是「緩兵之計」；亦有分析認為，塔利班的承諾強調「在伊斯蘭教原則範圍內」，所謂的包容只是語言偽術。

這些分析都有道理，但塔利班說了甚麼、有否良好的意願都不是重點，關鍵在於塔利班有沒有能力實現這些承諾。塔利班在阿富汗的執政，不管由短、中及長期的角度看，都存在不同的問題，不過只要塔利班能夠意識到這些問題，利用建國初期的威信認真加以處理，要提高其執政的認受性並非完全沒有機會。

首要整頓紀律 建立規範軍警制度

建立對國內全部武裝人員的管理能力，是塔利班中央政府在短期內要面對的問題。目前的塔利班政府，是由神學士、游擊隊員和前政府士兵所組成；公開資料顯示，游擊隊員的成分十分複雜，部分有土匪或軍閥的背景。目前來看，塔利班對前軍閥和前政府士兵的管控能力，恐怕力有未逮。

東部城市賈拉拉巴德上周三（18日）發生開槍鎮壓反塔利班示威事件，而開槍鎮壓的士兵沒有穿軍裝，雖然未能得知該名武裝人員的背景，但其行為與塔利班中央所採取的溫和態度有明顯分歧。故此，建立規範的軍警制度，整頓武裝人員紀律，成為塔利班首要解決的迫切問題。

保障糧食資源 實行開明政策基礎

國內經濟是塔利班政權要面對的中期問題。阿富汗是一個糧食和物資不能自給自足的國家，失業率超過40%，現時經濟嚴重依賴外來援助；一旦國內現糧食危機，不難預期將有各種反塔利班勢力冒起，屆時就會大增塔利班政權為了轉移矛盾而再次實行高壓統治、清算前政府人員的可能。

有媒體報道，截至今年6月，阿富汗銀行擁有約12.98億美元的黃金儲備，以及61.6億美元的投資。雖然不算太多，但如果是用以國家建設或購買糧食，可以支撑一段時間。不過，這些資產絕大多數不在阿富汗境內，而美國亦不會將這些資產「贈送」予塔利班，因此阿富汗是否能夠尋求到足夠資金復興農業，或另覓渠道獲得糧食等資源，是塔利班政權中期能否維持穩定，進而實行較開明政策的關鍵基礎。

釋放婦女生產力 靠攏中俄獲技術

長期而言，阿富汗落後的生產能力，決定了其政府形式和文化。由於阿富汗的工業化進程已被打亂，根據阿富汗中央統計局的估計，目前阿富汗農牧業佔GDP 25.77%，工業僅佔14.06%，服務業卻高達驚人的55.47%。高比例的服務業產值，相當一部分的服務對象是美軍和外國機構，如今美軍及外國機構撤走，阿富汗的服務業將會無可避免地面臨衰退。

阿富汗的礦產豐富，甚至擁有煤炭、石油和天然氣資源，雖然估值存在水份，但和稀少的人口相比，依然存在價值；這些潛在的工業或礦業實力由於長期的戰亂而無從發展，也是明顯的事實。

如果要重啟礦業和相關工業，就需要大量勞動力，故此釋放婦女生產力讓其參與生產，並提高其社會地位，無疑就是必然選項。工業化也倒逼塔利班增加在教育和社會安全方面的投資，周邊的伊朗和巴基斯坦都可以作為例子。

落後的生產關係，必然產生落後的政府形態，很多媒體都報道，阿富汗的生產方式已經退回到中世紀，出現了中世紀的管制模式也就不足為奇了。

就現在的局勢而言，塔利班如果要得到美國和歐洲的技術，恐已不太可能，較為可行的是向前對手俄羅斯，以及過去較少接入中東事務的中國靠攏，加入「歐亞聯盟」或是「一帶一路」，都成為塔利班可行的選擇。

▲ 建立規範的軍警制度，整頓武裝人員紀律，是塔利班首要解決的迫切問題。（新華社資料圖片）