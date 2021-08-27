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保iOS搜尋引擎地位 Google付蘋果逾千億

行政人員版 2021/08/27

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科企蘋果（Apple）及Google雖然是競爭對手，但事實上，Google為了確保在蘋果的iOS及macOS系統的預設搜尋引擎地位，鞏固在iPhone、iPad、Mac等設備的影響力，每年均會向蘋果上

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欄名 : 科技新知

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