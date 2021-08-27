保iOS搜尋引擎地位 Google付蘋果逾千億 行政人員版 2021/08/27 分享： 科企蘋果（Apple）及Google雖然是競爭對手，但事實上，Google為了確保在蘋果的iOS及macOS系統的預設搜尋引擎地位，鞏固在iPhone、iPad、Mac等設備的影響力，每年均會向蘋果上 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 蘋果測試新Face ID 戴口罩解鎖iPhone 13 今日 蘋果測試新Face ID 戴口罩解鎖iPhone 13 iPad mini 6 料配備5色8.4吋屏幕 2021/08/26 iPad mini 6 料配備5色8.4吋屏幕 TikTok推AR平台 讓用戶創作特效 2021/08/26 TikTok推AR平台 讓用戶創作特效 小米15款手提電腦 支援Windows 11升級 2021/08/25 小米15款手提電腦 支援Windows 11升級 8款虛擬挖礦App涉詐騙 Google Play強制下架 2021/08/25 8款虛擬挖礦App涉詐騙 Google Play強制下架 Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） Google iOS macOS 商業 科技行業 科技軟件 iPhone Microsoft