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蘋果測試新Face ID 戴口罩解鎖iPhone 13

行政人員版 2021/08/27

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知名爆料達人Jon Prosser近日指出，蘋果正測試新Face ID技術，方便新iPhone 13用戶即使是在戴着口罩或眼鏡起霧時，在不用搭配Apple Watch的情況下解鎖手機。

Jon

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欄名 : 科技新知

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