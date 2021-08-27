經常聽到有朋友說工作壓力太大，決定裸辭休息一段時間，之後才重新上路。

我自大學畢業後，便從來沒有一天是處於待業狀態，打工的時候都是一份工接着另一份工。決定創業後，也是離開舊公司的第二天便立刻開工。

我工作了超過30年，大部分時間都不感到有壓力，部分原因是因為我幸運，和我共事的人沒有給我造成太大的壓力，但我認為最重要的，還是我的個人特質。

我讀書時期從來都不是出類拔萃的人，所以對自己沒有甚麼要求。我不太怕犯錯，也不怕被人家認為愚蠢，我發覺只要「不要臉」，不把自己放得太大，便不會有壓力，而且下決定也比較爽快。有時思前想後或優柔寡斷，做的決定也不一定更好。

我感受不到工作壓力，其中一個原因是我往往會先為他人設想，如何利用自己的資源和能力，去服務其他人？如何在價值鏈上帶來價值？由於沒有怎麼想過自己的利益，無論結果如何，我也可以處之泰然。

但很奇妙，即使沒有怎麼為自己設想，每每回頭望的時候，總發現自己有得着。

不過我認為最重要的，是我的信仰。我每天祈禱的時候，也是希望天主給我智慧，領略祂的計劃，實行祂的旨意，並且相信無論結果如何，對我來說都是最好的——這份交託，的確能讓我的工作壓力大大減低。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》