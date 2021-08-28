中信銀行：謀定後動 價值彰顯

全球疫情持續加上內外經濟仍受不明朗因素影響，銀行業界的經營環境可謂雪上加霜，然而部分業界卻無懼風雨，迎難而上，而且業績更不跌反升！就以中信銀行為例，該行公布的上半年業績便創造出近年最佳淨利潤增速，並憑着6大亮點日漸顯現價值銀行的特質，前景備受關注。

2021年上半年，中信銀行持續推動深化轉型，不斷實現自我革新，業績穩中有進，多項指標達近年最佳水平，在其新3年戰略的開啟之年交出亮麗成績。據其最新發布的財政報告顯示，該行上半年實現營業淨收入1,055.9億元（人民幣，下同），同比增長3.5%；實現淨利潤290.3億元，同比增長13.7%，淨利潤增速創近年來最好水平。同時，綜合回報指標提升，股東權益報酬率（ROE）同比上升0.76個百分點，達到12.10%；資產報酬率（ROA）同比上升0.02個百分點，達到0.78%。從該行半年報披露的重要資料表現及趨勢分析，其發展潛力值得期待，並逐漸展現價值銀行的特質。以下為該行6大亮點：

亮點1：協同發掘無限可能 差異化競爭優勢逐漸凸顯

與其他銀行同業相比，協同是中信銀行差異化優勢。中信集團擁有近6萬億的資管規模，相當於6大國有商業銀行的50%。目前，中信銀行已憑藉中信集團金融全牌照資源，以中信聯合艦隊的形式為客戶提供「境內+境外」、「投行+商行」、「債權+股權」的全方位金融服務。根據最新財政報告顯示，上半年「中信聯合艦隊」聯合融資規模達7,689億元，同比增長112.7%。

隨着中信集團董事長朱鶴新於今年6月正式兼任中信銀行董事長。有市場人士指出，有關調整可讓該行更有效調動集團內資源，助中信銀行壯大業務。未來，中信銀行將計劃整合集團內部資源，充分利用集團聯動優勢，改變過去銀行、證券、信託、保險等金融單元傳統散點式的合作模式，支持銀行做強、做優、做大。

亮點2：綜合能力全面升級 打造價值創造新引擎

中信銀行年初公布的新3年戰略正式開啟，該行基於對宏觀大勢、市場趨勢及自身優勢等考慮，未來將着力提升「財富管理、資產管理、綜合融資」3大核心能力，建立以大財富為主體的「大財富—大融資—大資管」價值鏈，追求高品質發展。當中3大核心能力以客戶為經營核心，透過滿足客戶的財富管理需求，為其提供解決方案，吸引更多的投資者。據資料顯示，中信銀行上半年的資產管理規模（AUM）達到2.4萬億元，其中代銷公募基金保有量同比增長38%，私行代銷標準化產品同比增長124%，可見其綜合能力獲市場認同。

有市場人士表示：「一旦中信銀行能夠打造出大財富管理價值迴圈鏈，將客戶資金端和融資端需求更有效地連接起來，就可以更好擺脫對資產擴張的依賴，減弱對行業週期的依賴性，實現彎道超車，實現更好更快的發展。」

亮點3：集中力量鞏固特色產品 構建業務競爭護城河

銀行業競爭激烈，在發展同質化的趨勢下，如何發展特色、新興業務成為中信銀行的發展關鍵。為此，中信銀行積極鞏固交易銀行、國際業務、投行業務、汽車金融業務等。以交易銀行為例，2021年上半年其客戶數達76.47萬戶，交易筆數達9,246萬宗，同比增長78.4%；交易金額達67.1萬億元，同比增長34.3%；交易融資量達4,008.68億元，同比增長305.2%。投行業務一直是中信銀行綜合服務能力的最佳體現。從業績而言，上半年該行投行業務實現業務收入44.68億元；上半年融資規模5,095.37億元，承銷債務融資工具660種、承銷規模3,933.00億元，據萬得資料顯示，位列市場第一。至於國際業務方面，上半年該行外滙資金、國際收支、跨境人民幣業務規模領跑股份制銀行，實現結售滙量890.38億美元，同比增長32.94%；國際收支收付滙量1,530.82億美元，同比增長37.34%；跨境人民幣收支量2,269.55億元，同比增長54.92%，交易金額和中收同比翻番。此外，該行不斷深耕汽車產業鏈，汽車金融業務在業內領先優勢不斷鞏固，不斷挖掘商用車、二手車、新能源汽車等增長點。上半年累計融資額達1,900.96億元，同比增長47.57%。

亮點4：大力加碼金融科技 全面賦能業務發展

近年，銀行業界紛紛發展金融科技，而中信銀行也不斷投放資源。近年來，該行在金融科技、數碼化轉型等方面的投入已初見成果，從支撐業務發展轉向主動賦能業務發展。財政報告顯示，中信銀行以數據驅動為核心，推動精準營銷變現，對公鏈式營銷關聯有效戶獲客1.02萬戶，帶動存款日均增長2,456億元。零售經營系統通過精準營銷，帶動管理資產規模提升近1,350億元。

為了進一步增強內生性發展動能，把技術更好地與業務發展深度融合，近期該行全面啟動全行級數碼化轉型，未來會從技術應用、模式創新、流程再造，再到組織重塑的全過程系統性變革。根據其規劃，未來科技投入會持續加碼，人員也會不斷增加。

亮點5：不良貸款量率逐季「雙降」 信貸質素持續向好

據該行管理層於業績發布會上表示，今年上半年，中信銀行透過不斷地宣貫理念、加強考核、調整結構、完善體系、大力清舊、全力控新、加大撥備，以改善銀行的信貸質素，提升投資者的信心。

另據該行的半年業績顯示，中信銀行在上半年的不良餘額和不良率均有下降，6月底不良貸款餘額為706.8億元，相比年初減少了27.7億元。而不良貸款額更降至1.5%，較年初下跌0.14%。

從新發生不良來看，該行公司貸款新發生不良同比下降約12%，信用卡不良高發態勢明顯好轉，第二季度月均新發生不良較一季度大幅回落29%。6月末信用卡不良率較1月末高點下降0.59個百分點，信用卡關注貸款、逾期貸款分別較年初下降37億元和28億元。可見中信銀行的信貸質素持續上升，可帶動整體業績的提升，並為日後提高市場估值打下基礎。

亮點6：高分紅低估值特質兼具 估值有望持續提升

銀行股分紅向來較很多股票高，而中信銀行的分紅水準也領先眾多上市銀行。近年，中信銀行的A股股息率介乎4%至5%，H股股息率則為6至8%，並呈現穩定增長的趨勢。據中信銀行公告，2020年度其向全體股東派發現金股息124.29億元，每10股現金可分紅2.54元，較去年增長6.28%，連續3年錄得增長，本年度的分紅比例更達27.04%。據統計，自2007年中港兩地同步上市以來，已累計實施現金分紅13次，金額達1,060.66億元人民幣。

近期市場持續動盪，令高分紅、低估值的銀行板塊被受關注。中信銀行近期獲得了興全、華寶基金等境內外多家不同類型機構的增持，使H股今年漲幅最高超過了30%。根據廣發證券、海通證券研報顯示，今年不少分析師皆對中信銀行給予更多的認可和肯定，看好其協同優勢、輕資本轉型等未來發展亮點。海通證券於今年初更表示：「中信銀行的年報讓我們看到了輕資本、輕資產、輕成本的輕型發展道路。除了財務數位上顯示的資產品質好轉、盈利能力獲得支撐以外，組織架構的調整和對科技的堅定投入為其未來的持續發展奠定了堅實的基礎。」

（資料由客戶提供）