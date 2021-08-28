大角咀小店生存之道 新舊交融見證社區變遷

大角咀是位於旺角以西的一個舊區，二戰後開始它曾為工業區，區內設有船塢及五金工場。但正因為它的老舊，店舖租金仍較相宜，不少街坊老店仍能駐紮。社區組織「街坊帶路」於9月份舉行一個「角落小店的生存」導賞團，

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