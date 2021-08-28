大角咀小店生存之道 新舊交融見證社區變遷 副刊版 2021/08/28 分享： 大角咀是位於旺角以西的一個舊區，二戰後開始它曾為工業區，區內設有船塢及五金工場。但正因為它的老舊，店舖租金仍較相宜，不少街坊老店仍能駐紮。社區組織「街坊帶路」於9月份舉行一個「角落小店的生存」導賞團， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 藍田啟田商場 「夏日More More茶。好物市集」開鑼 今日 藍田啟田商場 「夏日More More茶。好物市集」開鑼 中環街市 活化重生 變身商場70間食肆小店進駐 2021/08/27 中環街市 活化重生 變身商場70間食肆小店進駐 日本藝術家花井祐介中環個人展覽 立體雕塑小屋裝置免費打卡 2021/08/21 日本藝術家花井祐介中環個人展覽 立體雕塑小屋裝置免費打卡 西貢最新WM酒店勁似泰國resort 親子Staycation主題房精選 2021/08/21 西貢最新WM酒店勁似泰國resort 親子Staycation主題房精選 淺水灣The Pulse周末好時光市集 二手時裝家品任你揀 2021/08/20 淺水灣The Pulse周末好時光市集 二手時裝家品任你揀 大角咀 Local Tour 商場