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藍田啟田商場 「夏日More More茶。好物市集」開鑼

副刊版 2021/08/28

分享：

啟田商場全面優化後，於夏天舉行「夏日More More茶。好物市集」，與著名藝術家b. wing合作推出「KTopia快樂國度」，打造年輕人嶄新聚腳點並增添藝術元素，周末不妨逛逛。

在場內，b.

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欄名 : 本地遊

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