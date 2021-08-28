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Johnnie Walker Blue Label聯乘本地藝術家 藝博會展出創意作品

副刊版 2021/08/28

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疫情下，大家沒法出外旅行，其實留在香港也可尋找不同的節目。在今個周六及周日，大家可以欣賞另類的藝術品，說的是Johnnie Walker Blue Label與香港藝術家Tommy Fung合作，於

...

欄名 : 新鮮熱辣

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