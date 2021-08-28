「康城The LOHAS」商場開業一年 帶旺區內交投 吸換樓客進駐 置業家居 2021/08/28 分享： 「康城The LOHAS」商場啟用後，推動日出康城的睇樓量、造價及交投大增之餘，單位造價亦屢創新高，但仍較將軍澳市中心一帶便宜，故吸引不少區內換樓客入市，不論買賣或租務，均以首兩期的3房單位最受歡迎。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 Wetland Seasons Park第2期租務活躍 約7伙放租 最平$1.35萬住全新樓 2021/08/21 Wetland Seasons Park第2期租務活躍 約7伙放租 最平$1.35萬住全新樓 收樓質素佳 僅少瑕疵需執修【獲97分】 2021/08/21 收樓質素佳 僅少瑕疵需執修【獲97分】 Wetland Seasons Park四正實用 2021/08/21 Wetland Seasons Park四正實用 樓價創新高 三、四綫屋苑接力破頂 2021/08/14 樓價創新高 三、四綫屋苑接力破頂 東旭苑海景戶 $908萬沽成未補價居屋王 2021/08/14 東旭苑海景戶 $908萬沽成未補價居屋王 中原地產 印花稅 放盤 物業出租 商場 日出康城 MALIBU 晉海 首都 領都