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「康城The LOHAS」商場開業一年 帶旺區內交投 吸換樓客進駐

置業家居 2021/08/28

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「康城The LOHAS」商場啟用後，推動日出康城的睇樓量、造價及交投大增之餘，單位造價亦屢創新高，但仍較將軍澳市中心一帶便宜，故吸引不少區內換樓客入市，不論買賣或租務，均以首兩期的3房單位最受歡迎。

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欄名 : 樓市熱話

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