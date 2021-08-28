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自強協會 無障家居改善計劃 助輪椅人士享自主家居

置業家居 2021/08/28

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隨着科技的發展，智能家居愈來愈普及，為不少人的安樂窩帶來更大便利。而對於一班殘障人士來說，智能家居更可以稱得上是改善生活質素的必需品。

非牟利機構自強協會於1999年成立，旨在服務全港嚴重肢體殘障的人士

...

欄名 : 地區‧人‧情

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