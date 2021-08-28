自強協會 無障家居改善計劃 助輪椅人士享自主家居 置業家居 2021/08/28 分享： 隨着科技的發展，智能家居愈來愈普及，為不少人的安樂窩帶來更大便利。而對於一班殘障人士來說，智能家居更可以稱得上是改善生活質素的必需品。 非牟利機構自強協會於1999年成立，旨在服務全港嚴重肢體殘障的人士 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 迪士尼IP授權家品 「輕裝修」改造安樂窩 2021/08/21 迪士尼IP授權家品 「輕裝修」改造安樂窩 智能家居套餐$4,880起輕鬆入手 諮詢至安裝一站式包辦 2021/08/14 智能家居套餐$4,880起輕鬆入手 諮詢至安裝一站式包辦 微觀營養學師 從細胞層面剖析健康 助都市人做好身體管理 2021/08/07 微觀營養學師 從細胞層面剖析健康 助都市人做好身體管理 科技公司創辦人憑兩部電腦起家 為海洋公園打造虛擬互動展館 2021/07/31 科技公司創辦人憑兩部電腦起家 為海洋公園打造虛擬互動展館 Bob嫂踩入玄學界 創永生花擺設踢走衰運 2021/07/24 Bob嫂踩入玄學界 創永生花擺設踢走衰運 智能家居