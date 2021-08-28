市區新盤大戰 港島南揚海 1房折實$1,080萬起 啟德THE HENLEY III 最平$625萬進駐 置業家居 2021/08/28 分享： 二手樓價破頂下，一手市場同樣火熱，8月新盤相當熱鬧，多個新盤群起推售，包括港鐵黃竹坑站揚海及啟德THE HENLEY III，焫着8月底及9月初樓市。 青衣薈藍及天水圍Wetland Seasons ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 THE HENLEY III折實呎價$2.5萬起 創啟德首批最貴 今日 THE HENLEY III折實呎價$2.5萬起 創啟德首批最貴 你可能感興趣 THE HENLEY III折實呎價$2.5萬起 創啟德首批最貴 今日 01:00 THE HENLEY III折實呎價$2.5萬起 創啟德首批最貴 最新專欄文章 更多 THE HENLEY III折實呎價$2.5萬起 創啟德首批最貴 今日 THE HENLEY III折實呎價$2.5萬起 創啟德首批最貴 獨家 - 專訪富達繆子美 政策贏家主題 尋求共富 無懼監管 2021/08/23 專訪富達繆子美 政策贏家主題 尋求共富 無懼監管 Jackson Hole年會 內銀內險業績高峰 2021/08/23 Jackson Hole年會 內銀內險業績高峰 李寧晉身藍籌 受惠國潮料再見紅底 2021/08/23 李寧晉身藍籌 受惠國潮料再見紅底 港交所短期回落 核心優勢不改 2021/08/23 港交所短期回落 核心優勢不改 銷售安排 一手市場 揚海