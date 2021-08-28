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市區新盤大戰 港島南揚海 1房折實$1,080萬起

啟德THE HENLEY III 最平$625萬進駐

置業家居 2021/08/28

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二手樓價破頂下，一手市場同樣火熱，8月新盤相當熱鬧，多個新盤群起推售，包括港鐵黃竹坑站揚海及啟德THE HENLEY III，焫着8月底及9月初樓市。

青衣薈藍及天水圍Wetland Seasons

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欄名 : 封面故事

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