白石角逸瓏灣8累售504伙 4房呎售$1.8萬創分層新高

信置旗下白石角東部逸瓏灣8，已取得滿意紙，正發信通知買家收樓。截至本月26日，項目累售504伙，尚有24伙待售。

信和置業營業部集團聯席董事田兆源指出，逸瓏灣8屬於集團在區內壓軸一個發展項目。項目累售

...