白石角逸瓏灣8累售504伙 4房呎售$1.8萬創分層新高 置業家居 2021/08/28 分享： 信置旗下白石角東部逸瓏灣8，已取得滿意紙，正發信通知買家收樓。截至本月26日，項目累售504伙，尚有24伙待售。 信和置業營業部集團聯席董事田兆源指出，逸瓏灣8屬於集團在區內壓軸一個發展項目。項目累售 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 天水圍Wetland Seasons Bay今日次輪賣312伙 折實$472.4萬起 今日 天水圍Wetland Seasons Bay今日次輪賣312伙 折實$472.4萬起 啟德THE HENLEY III涉404伙 面積229呎起 料下月登場 2021/08/21 啟德THE HENLEY III涉404伙 面積229呎起 料下月登場 九龍塘禮著提供4座洋房 短期內現樓推售 2021/08/21 九龍塘禮著提供4座洋房 短期內現樓推售 香港仔及鴨脷洲揚海 最快下周開示位及價單 最細320呎起 2021/08/21 香港仔及鴨脷洲揚海 最快下周開示位及價單 最細320呎起 天水圍Wetland Seasons Bay第1期 今日開賣350伙 折實呎價最貴$1.88萬 2021/08/21 天水圍Wetland Seasons Bay第1期 今日開賣350伙 折實呎價最貴$1.88萬 一手市場 逸瓏灣8