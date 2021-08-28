  • 25°C
香港時間 : 2021828日 (六) 02:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

天水圍Wetland Seasons Bay今日次輪賣312伙 折實$472.4萬起

置業家居 2021/08/28

分享：

天水圍Wetland Seasons Bay第1期今日（28日）次輪賣312伙，當中300伙以價單形式發售。項目截收逾8,000個購樓意向登記，超額約26倍。

Wetland Seasons Bay第1

...

欄名 : 新盤速遞

最新專欄文章 更多

白石角逸瓏灣8累售504伙 4房呎售$1.8萬創分層新高
今日
白石角逸瓏灣8累售504伙 4房呎售$1.8萬創分層新高
啟德THE HENLEY III涉404伙 面積229呎起 料下月登場
2021/08/21
啟德THE HENLEY III涉404伙 面積229呎起 料下月登場
九龍塘禮著提供4座洋房 短期內現樓推售
2021/08/21
九龍塘禮著提供4座洋房 短期內現樓推售
香港仔及鴨脷洲揚海 最快下周開示位及價單 最細320呎起
2021/08/21
香港仔及鴨脷洲揚海 最快下周開示位及價單 最細320呎起
天水圍Wetland Seasons Bay第1期 今日開賣350伙 折實呎價最貴$1.88萬
2021/08/21
天水圍Wetland Seasons Bay第1期 今日開賣350伙 折實呎價最貴$1.88萬
銷售安排 Wetland Seasons Bay 一手市場

上一篇文章

白石角逸瓏灣8累售504伙 4房呎售$1.8萬創分層新高

下一篇文章

「康城The LOHAS」商場開業一年 帶旺區內交投 吸換樓客進駐
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？