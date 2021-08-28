天水圍Wetland Seasons Bay今日次輪賣312伙 折實$472.4萬起 置業家居 2021/08/28 分享： 天水圍Wetland Seasons Bay第1期今日（28日）次輪賣312伙，當中300伙以價單形式發售。項目截收逾8,000個購樓意向登記，超額約26倍。 Wetland Seasons Bay第1 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 白石角逸瓏灣8累售504伙 4房呎售$1.8萬創分層新高 今日 白石角逸瓏灣8累售504伙 4房呎售$1.8萬創分層新高 啟德THE HENLEY III涉404伙 面積229呎起 料下月登場 2021/08/21 啟德THE HENLEY III涉404伙 面積229呎起 料下月登場 九龍塘禮著提供4座洋房 短期內現樓推售 2021/08/21 九龍塘禮著提供4座洋房 短期內現樓推售 香港仔及鴨脷洲揚海 最快下周開示位及價單 最細320呎起 2021/08/21 香港仔及鴨脷洲揚海 最快下周開示位及價單 最細320呎起 天水圍Wetland Seasons Bay第1期 今日開賣350伙 折實呎價最貴$1.88萬 2021/08/21 天水圍Wetland Seasons Bay第1期 今日開賣350伙 折實呎價最貴$1.88萬 銷售安排 Wetland Seasons Bay 一手市場