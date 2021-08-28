CCL破頂後回軟 樓價短期歷史高位爭持 置業家居 2021/08/28 分享： 中原城市領先指數CCL破頂後升勢受阻，最新報189.52點（根據8月16日至8月22日簽訂正式買賣合約，8月2日至8日簽臨時買賣合約計算），按周跌0.46%，連跌2周共0.95%。 本周樓價四區兩升兩跌 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL破頂後回軟 按周降0.49% 歷史高位爭持 2021/08/21 CCL破頂後回軟 按周降0.49% 歷史高位爭持 CCL最新報191.34點 按周升0.65% 創歷史新高 2021/08/14 CCL最新報191.34點 按周升0.65% 創歷史新高 CCL按周升0.7% 歷史次高 報190.1點 2021/08/07 CCL按周升0.7% 歷史次高 報190.1點 CCL按周升1.01% 離歷史高位不足1% 2021/07/31 CCL按周升1.01% 離歷史高位不足1% CCL按周降0.52% 樓價反覆 報186.89點 2021/07/24 CCL按周降0.52% 樓價反覆 報186.89點 二手市場 中原地產 放盤