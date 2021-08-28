早前美國聯儲局公報7月議息的會議紀錄，顯示多數委員同意經濟如持續好轉，可在年內降低購買資產的速度。市場憂慮美國收水、加息，股市一度受壓。在樓市上，小業主大概也會擔憂美息一旦回升的影響。究竟，美國是否會在年內加息？

Delta變種阻礙儲局收水步伐

其實，完整的收水劇本是：聯儲局減慢購買資產（債券）的速度，此舉會令市場貨幣供應增加速度減少。其後如經濟進一步擴張、通脹上升，聯儲局便可能加息、縮減資產負債表（出售之前購入的債券）。現時聯儲局討論的是第一步—減慢買債，理論上下一步的加息何時進行，應該會視乎第一步的市場反應。如果減少買債後，美國經濟仍然增長強勁，才有推動加息/賣債的空間。

單看減慢買債，其實亦有一定變數。現時新冠肺炎的Delta變種肆虐，7月底議息時，美國新冠肺炎7天確診平均數字在7萬宗以下，至上周日的7天平均數已接近15萬宗，達今年1月高峰的6成。美國社會對注射疫苗的疑慮看來比英國高，而英國在整體人口完成注射達62%、政府放寬社交限制下，疫情仍然大爆。美國現時完成疫苗注射的人口為50%，低於英國，看來還要更長時間才可控制疫情。

疫苗的打與不打，在美國不只是醫學問題，也是意識形態問題，即使官商谷針，看來也難達成群體免疫。何況由英國、以色列的數據看來，疫苗對變種病毒的效果正在減弱。簡言之，年底前美國的疫情可能難以改善。在此種情況下，上半年經濟數據一度因疫情放緩而表現強勁，下半年可能難以持續。聯儲局未必可以按步收水。加上疫情不明，美國的加息步伐，應該會比2015年開始的那一次為慢。

金管增發票據吸資 拆息料微升

上一次聯儲局在2014年10月停買債，在2015年底才加息，之後加息9次，期間香港最優惠利率只上升一次，幅度為0.125厘。歷史不會完全重複，上一次美息加而港息幾乎不跟，背後有眾多成因。沒有人可保證下次美國加息，港息也和上次一樣幾乎不變。但暫時看來，未來數年，本地按息較高機會維持於偏低水平。

當然，以上說的「加息」，說的是最優惠利率的變化，至於與一般小業主按揭供款更直接相關的拆息，變化速度可能會快。金管局本周三（25日）突然宣布將在9月起發行$400億港元票據，料會令銀行體系資金輕微減少，近月處於極低水平的拆息料會輕微上升。低息因素對樓市的刺激作用，應該會略為減少。

▲ 筆者指，美國疫情年底前難改善，將拖慢美國的加息步伐，料香港未來數年的按息較大機會維持偏低水平。