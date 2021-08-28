曼徹斯特Ancoats Gardens送全屋歐洲傢電 入場費$277.3萬起 置業家居 2021/08/28 分享： 英國樓市持續暢旺，加上港人移居英國的條件放寬，吸引不少港人投資英國物業，當中曼徹斯特升值及發展潛力俱佳，成為他們的熱門選擇之一。是次介紹的Ancoats Gardens設155伙，間隔由1至3房，實用 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Plaza Collection位處Zone 4樓價低水 1房戶$476.3萬入場 2021/08/21 倫敦Plaza Collection位處Zone 4樓價低水 1房戶$476.3萬入場 新加坡Parksuites低密度設計 提供1房至3複式 2021/08/14 新加坡Parksuites低密度設計 提供1房至3複式 【移民英國】英國樓價最易負擔10城市 樓價最平城市平均167萬港元可做業主 2021/08/13 【移民英國】英國樓價最易負擔10城市 樓價最平城市平均167萬港元可做業主 倫敦萊佛士OWO 二級歷史建築改建 特高樓底 極具氣派 2021/08/07 倫敦萊佛士OWO 二級歷史建築改建 特高樓底 極具氣派 新加坡海德麗苑綠化設計 營造寫意生活 2021/07/24 新加坡海德麗苑綠化設計 營造寫意生活 曼徹斯特 英國 海外物業 印花稅 移民 英鎊