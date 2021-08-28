曼徹斯特Ancoats Gardens送全屋歐洲傢電 入場費$277.3萬起

英國樓市持續暢旺，加上港人移居英國的條件放寬，吸引不少港人投資英國物業，當中曼徹斯特升值及發展潛力俱佳，成為他們的熱門選擇之一。是次介紹的Ancoats Gardens設155伙，間隔由1至3房，實用

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