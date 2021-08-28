比利時繩子傢俬 百變用途 置業家居 2021/08/28 分享： 繩子也是傢俬？比利時視覺藝術家Ief Spincemaille透過巨型繩子裝置Rope 60M，示範了100種可能。最新推出的家用版本，長度由60米縮短至5.5米，重量亦由196公斤縮減至17.6公斤 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 放眼世界 最新專欄文章 更多 Pierre Yovanovitch 限量版傢俬面世 2021/06/05 Pierre Yovanovitch 限量版傢俬面世 Tom Dixon 閃亮的主角 2021/05/15 Tom Dixon 閃亮的主角 推介二：Cloud鋁製器皿 印度手工之作 2021/05/15 推介二：Cloud鋁製器皿 印度手工之作 推介一： Hydro同名椅子 附Tom Dixon簽名證書 2021/05/15 推介一： Hydro同名椅子 附Tom Dixon簽名證書 Minecraft啟發 HOM3組合屋面世 2021/03/20 Minecraft啟發 HOM3組合屋面世 家具 比利時 裝置藝術 消費資訊 法國 3D打印 歐元