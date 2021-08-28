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比利時繩子傢俬 百變用途

置業家居 2021/08/28

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繩子也是傢俬？比利時視覺藝術家Ief Spincemaille透過巨型繩子裝置Rope 60M，示範了100種可能。最新推出的家用版本，長度由60米縮短至5.5米，重量亦由196公斤縮減至17.6公斤

...

欄名 : 放眼世界

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