循環利用建材 助大灣區邁向「零廢」

近日，香港大學建築學院iLab研究團隊通過對粵港澳大灣區內建築廢料產生總量的估算，以及對其生命周期中碳足迹的核算，發現區內11個城市年均產生建築廢料的總量約為1.3億噸。若這些建築廢料均可以最大限度地被回收利用，那麼其節約的二氧化碳排放當量可高達9,000萬噸，相當於4萬餘公頃森林一年的二氧化碳吸收量。

大灣區具地緣優勢 減排應作表率

自去年中國宣布2030年「碳達峰」、2060年「碳中和」的宏偉目標後，如何實現逐步降低工業生產的碳強度、縮短工業產品的碳足迹，成為中央與地方政府設計節能減排政策的關鍵。一方面，粵港澳大灣區作為中國人口數量最多、經濟活動最活躍的城市群之一，擁有成熟的工業體系、完善的交通物流網絡、靈活的政治體制等地緣優勢，在減少溫室氣體排放上應當有所建樹，為內地乃至世界其他城市作出表率。

另一方面，隨着大灣區的城市化進程與基礎設施建設不斷推進，如何減低建築行業所產生的巨量廢料，成為政府與學術界共同關心的問題。要知道，僅是在香港，建築廢料就佔了堆填區內城市廢料總量的4分之1，當中所含的有毒化學物會帶來土壤酸化、重金屬污染等環境問題；而且，日益增加的建築廢料還會佔用大量的土地面積，令本就因高速城市化而緊張的土地供應問題雪上加霜。

於是，針對以上建築行業「減排」和「減廢」兩大迫在眉睫的問題，香港大學建築學院的iLab研究團隊透過港府政策創新與統籌辦事處的「策略性公共政策研究資助計劃」獲取資金，展開對大灣區建築行業產生的建築廢棄材料總量之統計估算工作，並且對其生命周期的環境影響，特別是溫室氣體的排放進行評估。透過調查大灣區所有城市的每年建築面積，以及每平方建築面積的平均建築廢料產生量，研究團隊推算出大灣區每年建築廢料的產生量約為1.3噸。

區內城市建築廢料 多運入堆填區

團隊進一步發現，盡管香港和深圳等模範城市已建立完善的建築廢料分類機制，其他大灣區城市的建築廢料卻並未得到妥善處理，許多可回收再利用的材料如混凝土、木材、玻璃等，都被直接運入堆填區。從生命周期的角度來看，與製造及運輸這些材料所產生的溫室氣體排放相比，回收再利用廢棄材料有很大的減排空間，其根本原因在於生產建材由開採原料、運輸原料至工廠、加工至成品，以至長距離運輸至工地，生命周期較長，而回收再利用建築廢料僅需短距離往返鄰近回收工廠，外加回收加工，生命周期較短。如此一來，縮短的建材生命周期勢必會造成過程中碳排放的減少。

仿碳交易 設建築廢料交易市場

據港大研究團隊的推算，若所有建材都盡可能地採用可回收材料，且建築承辦商願意妥善進行廢料分類，將可回收廢料送入工廠進行重造，或直接將可重複使用建材打包銷售予其他承辦商，那麼大灣區每年可節約高達9,000萬噸二氧化碳當量的溫室氣體排放。這一結果顯示，與煤炭、冶金等傳統高能高廢生產行業相比，雖然建築業的直接溫室氣體排放強度並不顯著，但是其使用的工業產品（即建材）卻可透過回收再利用的方式節約使用，進而減少間接的溫室氣體排放。雖然這一估計值只是理想化的計算結果，但亦可以為建築公司以及政府官員提供了有用的信息，使建築業可以更深層次地參與到國家「碳達峰」和「碳中和」的大藍圖。

港大團隊的研究不會僅僅止步於此，而是會向着組建一個屬於粵港澳大灣區的建築廢料交易組織（Waste Trading Organisation，WTO）而努力。團隊設想能仿照在歐美和內地試點城市開展得如火如荼的碳交易機制，建立一個屬於建築廢料交易的區域性市場。在這個市場內，每一個承辦商都會持有一定數額、由政府頒發的年度建築廢料產生許可，若每年運入堆填區的廢料總量超過了許可總額，承辦商可以在建築廢料交易組織的市場框架下，向其他承辦商購買額外的許可，以彌補不足，否則將面臨政府高額的環境罰款。

不僅如此，這一交易機制亦旨在鼓勵承辦商多採用減廢技術和可循環材料，並鼓勵同一區域內的承辦商互相交易可再利用的建築廢料，以減少堆填區的負擔。對於遵循上述減廢原則的承辦商，研究團隊建議政府在建築廢料交易框架下，額外獎勵更多可交易建築廢料產生許可，並允許他們在市場上出售獲利。團隊希望他們對於建築廢料交易組織的政策構想與研究，能真正地幫助粵港澳大灣區更好、更快地邁向「零廢」城市群，並為國家的2060年「碳中和」貢獻自己的力量。

▲ 盡管香港和深圳等模範城市已建立完善的建築廢料分類機制，其他大灣區城市的建築廢料卻並未得到妥善處理。（資料圖片）