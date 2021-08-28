港防疫政策 需要調整嗎？

新冠疫情下，出門外遊變得不容易。我早前去了美國一趟，更體會到當下在世界各地傳播的不只是病毒，更是差異、分歧的種子，落在不同的土壤，形成截然不同的抗疫手法、戴口罩與不戴口罩之爭、接種疫苗與不接種疫苗之辯，以至旅客與本地居民等不同立場人士的矛盾。

美戴口罩爭議 反映政治取態

在美國，戴口罩與否已變得政治化，大致意味着你支持甚麼黨派。據今日美國（USA Today）報道，有12個由民主黨人擔任州長的州份要求在校內戴口罩，另有9個由共和黨人任州長的州份禁止學校強制學生戴口罩。幸好，香港和亞洲大部分地區並沒有類似佩戴口罩的爭議。

然而，香港最近收緊抵港人士檢疫措施，就演變成兩個陣營的爭拗。很多本地人士同意，有必要把來自美國的入境人士檢疫期調整至21日，並支持就算旅客已完成接種疫苗、抗體測試結果為陽性，也不可因而進一步縮短檢疫期至7天。這是由於有數據顯示，有11.5%的感染個案雖然已接種了兩劑疫苗，但卻在7天後才發病並被檢驗出為陽性個案。

另一方面，商界、外籍人士以及與海外有聯繫的本地人士，卻對「時鬆時緊」的檢疫措施感到無所適從、沮喪甚至憤怒。昔日隨時出差幾日去見客戶、親身傾談生意、或到海外探親後直接回家或上班的日子已消逝，取而代之的是因應地區疫情發展而隨時改變的航班及酒店檢疫措施。

受僱在海外工作的本港居民，亦難以回港探望年老的父母或生病的家人，試問哪份工作可以讓你休假一個月或更長的時間作檢疫？一個一星期的美國之旅，由原先要求回港後進行7日在酒店隔離，變為要花上差不多一個月的時間才可完成檢疫，相信沒有多少人願意及可以負擔這突如其來的金錢、時間和精神壓力。

但當看到澳洲採取比我們更嚴厲的疫情防控措施，我們或可以自我安慰一下，不會覺得太難過？墨爾本曾封城200多天，而且除非獲得豁免，澳洲人甚至被禁止出境。

抗疫疲勞 各國須平衡衞生與自由

從封城、無法外遊，到強制戴口罩、保持社交距離等措施，世界各地的人都已厭倦長達一年半、不同程度的疫情防控工作，而各國政府也要在公共衞生與自由之間取得平衡。

美國與香港的疫苗接種率相若，美國近日每天也錄得10多萬新感染個案，卻選擇視此疫情為流行病，接受該病毒的傳播就如流感一般，意味人們似乎大致可回復以往的生活，不用遵守太多社交距離限制，旅客也可更自由地出入境，市民自己決定是否承擔責任接種疫苗，以保護自己。

另一方面，內地、香港、新西蘭及澳洲基本上都採取「清零」政策，但這意味在可見的未來，防疫限制將繼續存在。此舉背後的理念是我們相信暫時可以接受犧牲一些個人自由和經濟，以阻止病毒傳播。

誠然，這不是完美的解決方案，大家都期望透過高疫苗接種率來擺脫疫情困境。專家們普遍認為，當有足夠多的人受到疫苗保護、受到感染時亦大大減少重症住院的情況，大流行就會結束。美國疾病管制與預防中心一項研究指，沒有接種疫苗的人士比已接種疫苗的人住院比率多29倍；而本港目前有近6成人口已接種第一劑疫苗。

然而，本港長者的疫苗接種率偏低，70至79歲長者約有33%已接種第一劑疫苗，80歲或以上的更只有10%。長者為最脆弱群組，有專家表示，75歲或以上人士若感染新冠病毒，死亡率較年輕患者高230倍，有慢性病的長者死亡率會更高。政府近期為長者推出「即日籌」，以鼓勵和方便長者接種疫苗，希望可改善情況。

目前，有不少人質疑香港「清零」的防疫政策，特別是近幾個月疫情持續趨緩，新增個案多為輸入病例，僅偶爾出現零星本地個案，而內地仍未向我們恢復免檢疫邊境通關，於是更多人提出應否調整政策。

香港該採取甚麼樣的防疫政策？應否繼續為保護那些故意不接種疫苗的人士，而要社會在個人自由和經濟方面付出高昂代價？我們是否應抱開放態度，讓市民自行承擔責任、接種疫苗以保護自己及他人？到目前為止，我們把社區健康放在首位，相信時間會證明這是否可持續的策略。

▲ 本港最近收緊抵港人士檢疫措施，引起爭拗。（資料圖片）