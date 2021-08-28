缺早期私人投資 拖慢港創科步伐

香港初創企業的數目增長迅速，至今已有3,300多家，較2017年上升51%。一家初創存活以至成長，是創業者、政府、投資者、大學等協作的成果。所謂「三軍未發，糧草先行」，對許多處於早期發展階段的初創而言，資金至關重要，偏偏這又是難以跨越的障礙。香港缺乏包括天使投資及種子輪投資等的早期私人投資者，本地支援初創的資金主要以政府各式各樣的資助計劃為主導，如此反而會拖慢本港創科步伐，令許多有潛質的創科項目被扼殺於萌芽中。

政府資助計劃 主導港初創融資

在2019／2020財政年度，雖然投資香港初創的總金額達191億港元，其中私人資金佔108億（57%），但其實大部分都是由風險資本和私募基金投放較成熟的企業，包括一些巨額融資個案；相反，天使投資的金額只有4,600萬，佔總金額不足0.3%。如果與美國這個初創領頭羊對比，便明白香港的情況十分「另類」：2020年，美國初創的融資額達1,643億美元，但政府資金只佔5.2%，另天使投資及種子輪投資佔約7%。

由於早期私人投資者稀缺，香港許多處於「襁褓期」的初創便只能寄望參加數碼港和香港科學園提供的創業培育計劃。奈何僧多粥少，申請兩者的成功率向來不高。

以上是一般初創的情況。本港的大學裏也有一批科研人員，他們的研究主要由大學教育資助委員會（UGC）轄下研究資助局（RGC）審理。研資局就每個個案資助的金額不多，一般只有數十萬元，資助期又短，往往未能滿足前沿科技和基礎科學的研究需求，結果許多具備商品化潛質的項目都獲批一小筆資金，當經過前期驗證階段後，便無以為繼，未能跨過「死亡之谷」作進一步擴展。

據UGC統計數字，由2020年11月至2021年4月，共有6,306項研究成果，其中絕大多數均是論文和著作，專利只有51項，更遑論在市場推出具競爭力的商品。筆者不禁要問：學者當初矢志投身科研的目的，究竟是「著作等身」，還是懷着創業者的態度，一開始便希望把創新發明推廣至普羅大眾？

提供稅務誘因 吸各地私人資金

就一般初創而言，筆者建議港府提供誘因，吸引世界各地的私人資金前來投資。基於自由市場的力量，私人投資者往往比公營機構更靈活，能主動發掘出具潛質的項目。一個可行的方法是，港府將科研超級退稅的措施延伸，令每筆投資於本地高科技企業的金額可獲得同等金額的退稅，例如一家公司要繳交1,000萬港元的利得稅，如果它投資500萬於本地科技初創企業，將可少交500萬元的稅款。為了避免濫用，在實施政策的初期，當局可限制只能投資於數碼港或科學園內之科創企業、初創與投資者必須沒有股權關係，以及設立退稅額度上限等。

港府也可以推出政策，吸引組合型基金（Fund of Funds）來港，它們以其他基金為投資目標，並非直接持有初創的股權，但可以壯大整體的私人資金鏈，平衡現時公營資助計劃獨大的局面。

大學方面，筆者認為有必要改革RGC的撥款制度，例如放寬學者持有初創股權的限制；更重要的是，香港需要建立一個更具深度的初創生態圈，除了創業者外，也有專責知識產權的律師、對科研頂目估價的公證人，以及像硅谷銀行（Silicon Valley Bank）一樣，專門向初創提供支援的財務機構。