說到港星的內地第二生命，女星方面同期還有另一檔由朱茵、蔡少芬、洪欣和陳法蓉主持的飲食節目《請吃飯的姐姐》，玩法是四人開餐廳，名為「芬蓉茵欣大飯店」，打理廚房和迎客，也擔當廚師及研發菜品，感覺就是真人騷加上電玩界的餐廳育成遊戲。

問題是，這被戲稱為港普F4的港姐四姐妹，在內地真有足夠市場？照之前的討論，這一波港星參與的節目，最大賣點都是「回憶殺」，因為每位都曾有一些令內地觀眾有印象的經典角色。朱茵這紫霞仙子就不用說了，她演的周星馳版《西遊記》，誇張來說，將會是她一生可用的老本（就如周星馳和劉鎮偉一樣），只要提起此角，跑到大江南北，還是會惹來一定的注目（她的聲音也出現在《披荊斬棘的哥哥》中為參賽者黃貫中打氣）。

蔡少芬和陳法蓉因為有TVB劇集的傳播，都算捕捉到一班忠誠的港劇粉絲。尤其是蔡少芬，近年全搬到內地發展，而且老公張晉也是內地明星（同樣參加《披荊斬棘的哥哥》作為一個頗重戲的毒舌設定），加上《甄嬛傳》大受歡迎，算是這批港姐明星北上發展最佳一位。相比之下，洪欣就名氣較低，但勝在和小十歲的內地演員張丹峰成婚，也曾再次被熱炒過一陣。因為現在內地綜藝的路綫，就是要把藝人的家庭都曝光，丈夫妻子子女都得上鏡，一同去夏令營，或去旅行與訪談講真我故事。

潮流所及，更多的北上港星會陸續「第二次出道」，而且大有可能，會把基地和家庭都移到內地。再新一些的籌備中節目，是《容我撒嬌》，一看也是把名字藏進去的名稱。估是誰？容祖兒、阿Sa、阿嬌。事業之外，蔡少芬和洪欣的例子好像還在說明一個小趨勢，北上還可以找着愛情和家庭。